– В последнее время все чаще в СМИ помимо новостей о научной работе, проводимой институтами СО РАН, их достижениях и открытиях, появляются сообщения об уголовных делах. В отношении и известнейших ученых, и успешных, молодых, подающих надежды, будущих и теперь уже, видимо, не состоявшихся звезд российской науки. Иначе говоря в отношении тех, кому адресованы наши надежды на построение высококонкурентной экономики России уже в ближайшем будущем. Может это хорошо, а может это и плохо. В любом случае: а где оценочная позиция по такому неожиданному – уголовному – вектору развития сибирской науки, которую бы обозначило руководство СО РАН? Каковы причины и истоки явления, а, главное, его перспективы?