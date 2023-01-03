«Континент Сибирь» предлагает вниманию читателей 10 самых читаемых авторских колонок, выходивших на сайте в 2022 году.
1Мораторий на банкротство в 2022 году: мифы и реальность. Авторская колонка руководителя юридического сервиса для малого бизнеса 1U Натальи Кудрявцевой
– С 1 апреля 2022 года в России был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий действует до 1 октября 2022 года. Это одна из антикризисных мер поддержки бизнеса, на первый взгляд, простая и понятная. Но на практике она вызвала вопросы и породила много мифов.
2Что происходит с сибирским отделением РАН и причем тут его руководство? Авторская колонка Ивана Непобедимого
– В последнее время все чаще в СМИ помимо новостей о научной работе, проводимой институтами СО РАН, их достижениях и открытиях, появляются сообщения об уголовных делах. В отношении и известнейших ученых, и успешных, молодых, подающих надежды, будущих и теперь уже, видимо, не состоявшихся звезд российской науки. Иначе говоря в отношении тех, кому адресованы наши надежды на построение высококонкурентной экономики России уже в ближайшем будущем. Может это хорошо, а может это и плохо. В любом случае: а где оценочная позиция по такому неожиданному – уголовному – вектору развития сибирской науки, которую бы обозначило руководство СО РАН? Каковы причины и истоки явления, а, главное, его перспективы?
3Двойные стандарты современного пацифизма: почему жители Украины заслужили то, что сейчас у них происходит. Авторская колонка пресс-секретаря Института цитологии и генетики СО РАН Георгия Батухтина
– Интернет «бомбит» от ужаса от того, что русские убивают русских. Я ни в коем случае не рад последнему обстоятельству. Хочу лишь напомнить еще несколько.
4Жизнь под VPN? Что делать с коммуникациями в запрещенной соцсети? Авторская колонка партнера агентства Idea Nova Артема Чучакина
– 14 марта в 00:00 Роскомнадзор заблокировал доступ в Instagram* (компания Meta признана экстремистской в России). Из-за популярности соцсети многие пользователи стали использовать VPN-сервисы (виртуальную частную сеть) для обхода блокировок. Все выходные (12 и 13 марта) российский сегмент Instagram* (компания Meta признана экстремистской в России) был наполнен QR-кодами с аккаунтами «ВКонтакте», каналами Telegram (правда, большинство без ссылок, потому что сканировать умеют их лишь единицы) и парадом фото и видео прощаний с соцсетью. Чем чревата сложившаяся ситуация, и что делать бизнесу – в колонке.
5«Руссо туристо» в Турции: ждёт ли солнечный берег россиян в этом году? Авторская колонка журналиста «Континента Сибирь» Марины Цурмаст
– Турция по-прежнему гостеприимно встречает российских туристов, которые, определенно, составляют значительную часть контингента отелей всех курортных городков страны. Однако международная обстановка всё же внесла свои коррективы в жизнь отдыхающих. Поэтому в своей первой поездке в Турцию (и в целом, первой за границу РФ), я столкнулась не только с ожидаемыми, но и некоторыми неожиданными сложностями, вызванными объективными причинами, о которых хотелось бы рассказать.
6Сколько автодилеров закроется в 2022 году? Авторская колонка основателя консалтинговой компании «Автобосс» Татьяны Григорьевой
– По самым оптимистичным прогнозам продажи новых автомобилей по итогам 2022 года в России упадут на 50%. Это напрямую отразится на окупаемости дилерских центров как в столице, так и регионах, а также неизбежно приведет к сокращению их количества. Кто находится в наибольшей зоне риска, и какие возможности есть у автодилеров для выживания – в авторской колонке.
7Мировые когнитивные кошмары: «хотят ли русские войны?» Авторская колонка издателя «Континента Сибирь» Вадима Кашафутдинова
– Послушав, как ныне обстоят самые судьбоносные дела на планете, мы тому изрядно подивимся. Ибо статус-репорт фиксирует некое немалое и весьма загадочное противоречие. И не одно. Чем оглушительнее в России канонада преобладания внешней повестки над внутренней, тем заметнее и тревожнее зияют прямо по курсу смысловые провалы.
8Почему при миллиардных вложениях Новосибирск в конце рейтинга «умных городов»? Авторская колонка вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова
– Последнее, 15-е, место Новосибирска в рейтинге Минстроя РФ «IQ городов» среди городов-миллионников, честно говоря, обескураживает. Мы же привыкли считать Новосибирск городом науки, городом с высоким научно-техническим потенциалом, с развитым ИТ-сектором и с Академпарком, наконец. А тут такой конфуз. С чем это связано?
9Что делать с ИП при мобилизации? Авторская колонка руководителя юридического сервиса для малого бизнеса 1U Натальи Кудрявцевой
– 21 сентября 2022 года в Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежали граждане, пребывавшие в запасе, не имевшие права на отсрочку от призыва на военную службу. Основания для отсрочки были перечислены в статье 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Лицам, имеющим статус ИП, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации не предоставлялась. Что делать индивидуальным предпринимателям в этой ситуации – в авторской колонке.
10Что ожидает авторынок на фоне новых санкций, и к чему нужно быть готовым? Авторская колонка директора Центра по продаже авто с пробегом «Автобан» Ивана Беланова
– Ситуация в автобизнесе, как и во многих других отраслях, во многом зависит от дальнейшего разрешения внешнеполитической ситуации. Каждый из путей выхода приведет к разным сценариям развития экономических последствий. Не хочется строить апокалиптических прогнозов, при которых большинство автомобильных марок кроме китайских будут потеряны для российского авторынка, но в любом случае нужно осознавать, что откат к ситуации начала февраля исключен.