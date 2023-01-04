Новосибирская сеть пиццерий выйдет в Казахстан

Основанная в Новосибирске сеть «Пицца Синица» объявила о намерении выйти в 2023 году в Казахстан. Об этом в своем ТГ-канале сообщил генеральный директор компании Алексей Яковлев.

«Я думаю о том, что в 2023 году мы запустимся в Казахстане и Кыргызстане. Сейчас мы находимся на стадии выбора партнеров-франчайзи. Развиваться там мы хотим именно по модели франчайзинга», – отметил Алексей Яковлев. Он также добавил, что собирается лично поехать в Казахстан, исследовать местный рынок пиццы, рынок труда.

В 2022 году на фоне общей экономической ситуации в «Пицце Синице» временно отказались от планов по запуску пиццерии в новосибирском Академгородке, а также свернули проект KEBAB BOB.

На сегодня «Пицца Синица» включает в себя 7 пиццерий в Новосибирске, по 2 пиццерии в Красноярске и Томске, а также по одной в Чите и Благовещенске. Более подробно о кейсе «Пиццы Синицы» можно почитать в материале по ссылке. В своей авторской колонке на сайте «Континента Сибирь» Алексей Яковлев также рассказывал о том, как потратить 2 миллиона рублей на стартап, но так и не запустить его.

Напомним, что новосибирская сеть закусочных Cheburek.me планирует открыть 160 новых точек к апрелю 2023 года и выйти в Армению, Латвию и Узбекистан. Ранее красноярская сеть «Ебидоеби» запустила продажу франшизы в странах релокации россиян – Казахстане, Турции, Армении, Грузии, Кипре, Азербайджане, Израиле, Таиланде, ОАЭ и других странах мира.