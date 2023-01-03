Новосибирская сеть закусочных планирует открыть 160 новых точек к апрелю 2023 года

Основанная новосибирским предпринимателем Александром Долговым сеть закусочных Cheburek.me объявила о планах по запуску 160 новых точек в первой половине 2023 года. Таким образом, общая численность заведений сети должна составить 400 точек.

Напомним, что Александр Долгов совместно с супругой Кирой является основателем федеральной сети салонов лазерной эпиляции LaserLove, федеральной сети закусочных Cheburek.me, сети кофеен Yellow Door, сети химчисток обуви Sneak&Fresh, компании Magma food&meat, digital-агентства 20х80.

Предприниматель планирует открыть по франшизе 160 новых точек Cheburek.me к апрелю 2023 года. Таким образом, общее количество закусочных должно превысить 400. На сегодня сеть закусочных Cheburek.me представлена в 4 странах (России, Казахстане, Белоруссии и Эстонии) и ранее объявляла о планах по выходу в США. В 2023 году компания планирует запустить заведения в Армении, Латвии и Узбекистане.

Также стоит отметить, что в ближайшие месяцы сеть кофеен Yellow Door, основанная Александром Долговым, планирует открыть точки в Европейском береге и в центре Новосибирска на пересечении Красного проспекта и Максима Горького. В месяц Александр Долгов рассчитывает открывать по одной-двум новым кофейням.

Стоит отметить, что ранее красноярская сеть «Ебидоеби» запустила продажу франшизы в странах релокации россиян – Казахстане, Турции, Армении, Грузии, Кипре, Азербайджане, Израиле, Таиланде, ОАЭ и других странах мира.