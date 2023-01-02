Фестиваль снежных баб открылся в Новосибирске на Михайловской набережной. По наблюдениям корреспондентов «Континента Сибирь», фестиваль у реки обещает стать одним из самых динамичных событий программы «Новосибирск — новогодняя столица России», организованной городской администрацией.

Сегодня в Новосибирске состоялось открытие Фестиваля снежных баб. Он пройдет на Михайловской набережной реки Оби, у «Домика Снежинки» со 2 по 6 января.

В день открытия новосибирцы соорудили несколько десятков снежных баб разного размера. Для придания индивидуальности каждому изваянию участники использовали собственную фантазию и предоставленные организаторами инструменты. Все желающие смогли получить лопаты, при помощи которых обтесывались заготовленные заранее снежные глыбы.

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Помимо лепки снеговиков, на набережной новосибирцы смогут принять участие в конкурсе на лучшие сани (3 января), в снежных битвах и эстафетах (4 января). А также отметить День снежного сибирского валенка 5 января и «зажечь» на «Снежной дискотеке» 6-го. Все активности будут продолжаться с 12.00 до 15.00.

Ознакомиться подробнее с городской новогодней программой можно на сайте проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» новыйгод-здесь.рф.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа новогодних декораций.