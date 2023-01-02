Пожар от фейерверков в жилом доме на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске проверят в региональном Следственном комитете из-за повышенной общественной опасности. Случившееся в новогоднюю ночь обрастает всё новыми свидетельствами очевидцев.

Ночь на 1 января принесла не совсем праздничное волнение жителям микрорайона МЖК в Новосибирске. В результате бесконтрольно запускаемой во дворах пиротехники, «обстрелянной» фейерверками оказалась жилая многоэтажка по адресу: ул. Татьяны Снежиной 19/1. Сейчас событие обрастает новыми подробностями.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов пожарным поступил 1 января в 00:12. Залпы от салюта подожгли сначала балкон на шестом этаже жилого здания, а затем на десятом. Огонь охватил хранившиеся на балконах вещи и перекинулся на два соседних балкона. На шестом этаже пожар удалось потушить силами самих жителей. На десятом этаже работали пожарные расчёты. Здесь огонь повредил также козырек крыши здания.

Как пишут очевидцы в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в соцсети «ВКонтакте», пожарные какое-то время не могли проехать к месту происшествия из-за припаркованных во дворе машин. В одной из квартир жильцов не оказалось, поэтому спасателям пришлось выбивать дверь.

В итоге никто из людей не пострадал. Самостоятельно эвакуировались из подъезда 48 человек, из них 6 детей.

«Живём ниже этажом, сначала вообще не поняли, что за грохот. Потом к нам постучали и сказали – эвакуация», — пишет одна из жительниц многоэтажки Юлия.

«Ужас. В соседней квартире были. Кому-то из соседей было плохо, искали нашатырь…», — рассказывает её соседки Татьяна.

По словам очевидцев, якобы некий мужчина с ребенком поставили во дворе салют криво, при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять в балконы. После этого мужчина с ребенком убежали.

Также жители отмечают, что во дворе дома многие «стреляли» хаотично. Не прекращались фейерверки даже во время тушения пожара.

«Многие города отменили в этом году салюты. В нашем районе столько простора, где можно пускать фейерверки, нет — надо у домов! Детей маленьких пугают полночи. Вот и до пожара дошло», — пишет жительница дома по ул. Татьяны Снежиной 19/1 Наталья.

Региональный СК уже ходатайствовал о передаче из МВД в своё ведение материалов дела. Как уточнили корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, решение принято в связи с «повышенной общественной опасностью» произошедшего.

Напомним, ранее в минздраве Новосибирской области сообщили о графике работы медучреждений в новогодние праздники.