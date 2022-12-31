2022 год стал линией разрыва между старым и новым. Это момент истины, который обозначил раскол в обществе, элитах, бизнесе и сознании отдельного человека. Как этот раскол проявился в разных сферах общества – в моей авторской колонке.

1991 vs 2022

Для меня 2022 год – это начало перехода в новую эпоху. Аналогично тому, как 1991 год был стартом перехода из социалистического мира в капиталистический. Вспомните, тогда было много инженеров, институтов, заводов. И все это вдруг стало невостребованным, ненужным. Нас повели в мир капитализма, где были нужны продавцы, менеджеры, юристы, экономисты.

Такой слепой переход в капитализм – это яркий пример того, что сегодня происходит с нами. Мы идем в новые формы, новую логику, к новому сознанию и мироощущению.

Однополярный мир vs многополярность

Все события 2022 года, будь то спецоперация или санкции, – это элементы борьбы против изменений. Сейчас мы стартуем из однополярного мира в многополярный.

Логика однополярного мира строится на власти гегемона, который бьет, управляет и борется с конкурентами. Душит их санкциями, деньгами, долларом.

Мир, в который мы переходим, будет построен на сотрудничестве. Здесь задача не задушить молодую африканскую страну, как пример, а помочь ей преодолеть сложности.

В многополярном мире каждая экосистема и валютная зона, коих ожидается пять, будет концентрировать вокруг себя людей, чтобы развивать инженерную, социальную и культурную составляющую.

Человек рода vs человек мира

Если говорить про ментальный контур, то события 2022 года отразились на состоянии, мышлении и картине мира всех без исключения людей.

Спецоперация, санкции, резкое изменение отношения со стороны других народов, запрет перелётов, попытки ограничить и закрыть нас – все это каждый пропустил через себя.

Для каждого случился момент истины, который определил, кто он и как будет жить дальше. Разговоры про нейтральное отношение, отстранённость, нежелание погружаться – это ложь.

Военный конфликт так или иначе прошел через каждую семью и каждое сердце. Сознательно или нет, но мы приняли решение, кто на чьей стороне.

Я бы назвал этот год «момент истины», когда каждый решает для себя, он на стороне рода, генов, предков или он – человек мира. И здесь мы видим, как разделились наши элиты. Кто-то уехал, а кто-то спасает родину.

Человечность vs пофигизм

Еще один вызов 2022 года – это умение быть милосердным. Спецоперация потребовала включенности, вовлеченности и душевности. Нашим военным многого не хватает, а кроме них нас больше никто не будет защищать. Кто-то решил, что его это не касается, надо в первую очередь о себе подумать.

Я рад, что меня окружают люди, для которых милосердие не просто слово. В этом году мы командой стремились помочь всем, до кого могли дотянуться: военным, животным, старикам. Для меня 2022 год – это прорыв в сторону человечности.

Фильтры vs информационный мусор

Год обостренной пропаганды. Информационный мусор и пропаганда создали эффект белого шума, который заливал мозг и отвлекал людей от серьезных тем и вопросов. Многие не сумели поставить фильтры и посмотреть на ситуацию сверху.

Семьи разделились не только территориальной границей, но и пропагандой. У меня у самого есть родственники под Хмельницком, в Житомире. События 2022 года оставили рубец на множестве семей.

У людей высокий уровень тревоги, с которой надо работать. Есть компании, которые совместно с психологами и консультантами помогают сотрудникам справиться со стрессом и страхами.

Неубиваемый российский бизнес

Самый большой комплимент я хотел бы сделать российскому и региональному бизнесу. Отечественного предпринимателя никто никогда не баловал. За 30 лет своего существования бизнес в России находится в состоянии жесткого прессинга и стресса. Уходящий год стал для него еще одним испытанием, с которым бизнес справился на пятерку.

В начале спецоперации многие консультанты и эксперты прогнозировали спад ВВП на 20%. Но этого не случилось. Никакие ключевые продукты в магазинах не пропали, цены в два раза не выросли. Безусловно инфляция есть, она неизбежна. Но я бы сделал большой комплимент бизнесу, который в этом году проявил максимальную устойчивость и адаптивность и остался на плаву.

Здесь также надо отметить поддержку правительства, нормативные акты, разрешение на серый импорт и другие правильные вещи.

В целом отечественный бизнес доказал, что его так просто не убить, хотя с эффективностью там еще работать и работать.

Живые команды vs классический менеджмент

Для команды Smart Consulting уходящий год – время кардинальных перемен, фильтров и чистки. Мы полностью «переизобрели» компанию. Поменяли модель учета, оргструктуру. Почистили продукты, технологии, команду с точки зрения свежих мыслей и подходов. Отказались от традиционных событий, например, убрали мероприятие для клиентов в Белокурихе. И в принципе отфильтровали устаревшие продукты, клиентов, подходы.

Наша команда сейчас находится в режиме постоянного «слушания» и поиска изменений на рынке. Старые методы продаж, подбора персонала, взаимодействия с клиентами уже не работают. Поэтому надо быть исследователем: искать новые инструменты, создавать другой маркетинг, менять сознание.

Акселератором года для нас стал мультифорум «Пружина». Если раньше говорили про хайп вокруг технологий, то сейчас важнее человечность и команда. В условиях непредсказуемости событий успешным будет тот бизнес, который научится создавать антихрупкие, живые команды, как альтернативу классическому, негибкому стратегическому планированию.