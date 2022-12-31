По итогам 2022 года наиболее популярными среди аудитории сайта стали следующие материалы.
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» о том, как идет частичная мобилизация в Новосибирской области.
Анонсированная на прошлой неделе отмена масочного режима с 21 марта пока откладывается. Роспотребнадзор мотивировал это тем, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю уменьшились.
Военный комиссариат Советского и Первомайского района Новосибирска выпустил листовку «Военная служба по контракту». В ней содержатся данные по зарплате при участии в специальной военной операции на Украине.
Упоминание некоего призванного на фронт новосибирского музыканта в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» вызвало ажиотаж в медиа Новосибирска, нервическое внимание к театру оперы и балета, и недоумение в самом НОВАТе. Прояснить ситуацию дважды помог Александр Карелин.
Новосибирцы засомневались в добросовестной организации общественного обсуждения на сайте электронной демократии Новосибирской области по проекту планировки и межевания земельных участков в Советском районе. 20 июня группа активных граждан из Нижней Ельцовки подала в мэрию Новосибирска уведомление о проведении митинга протеста 30 июня.
Как стало известно «Континенту Сибирь», следственными органами задержан известный новосибирский застройщик жилых комплексов RICHMOND Residence, «Прованс» и «Флотилия», соучредитель ГК «Дом-Строй» Владимир Наумов.
В Новосибирской области за 2022 год выросли цены, а заработок жителей региона упал. При этом продолжается убыль населения. Об этом стало известно из официального доклада о социально-экономическом положении региона.
О том, что сейчас происходит, «Континент Сибирь» поговорил с полковником запаса, командиром отдельного отряда войск специального назначения ГРУ с 1994 по 1999 год, первым заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области, руководителем Новосибирского регионального общественного движения «Защитник» АНДРЕЕМ ПАНФЁРОВЫМ.
Как стало известно 19 мая, российское подразделение McDonald’s покупает новокузнецкий предприниматель Александр Говор, владелец ООО «ГиД», под управлением которого находится более 25 ресторанов этой американской сети в Сибири. Какие еще активы развивает Александр Говор и его сын Роман – в материале «Континента Сибирь».
10Виктор Толоконский прокомментировал скандальное заявление Артемия Лебедева о Новосибирске и Красноярске
Новосибирску не хватает внимания руководства городских и региональных властей к стратегии развития муниципалитета, считает ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ. Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе по просьбе «Континента Сибирь» комментирует эпатажное высказывание дизайнера Артемия Лебедева о «реальной столице» Сибири.