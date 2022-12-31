По итогам 2022 года наиболее популярными среди аудитории сайта стали следующие материалы.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Фото Михаила Перикова

1Андрей Панфёров объяснил молодой возраст первых мобилизованных в Новосибирской области

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» о том, как идет частичная мобилизация в Новосибирской области.

Фото Михаила Перикова

2Власти Новосибирской области передумали отменять масочный режим

Анонсированная на прошлой неделе отмена масочного режима с 21 марта пока откладывается. Роспотребнадзор мотивировал это тем, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю уменьшились.

Фото агитки rberega.info

3Новосибирский военкомат раскрыл суммы контрактов участников спецоперации

Военный комиссариат Советского и Первомайского района Новосибирска выпустил листовку «Военная служба по контракту». В ней содержатся данные по зарплате при участии в специальной военной операции на Украине.

Фото Михаила Перикова

4Александр Карелин прокомментировал историю с недомобилизованным новосибирским музыкантом

Упоминание некоего призванного на фронт новосибирского музыканта в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» вызвало ажиотаж в медиа Новосибирска, нервическое внимание к театру оперы и балета, и недоумение в самом НОВАТе. Прояснить ситуацию дважды помог Александр Карелин.

Проект планировки территории в Советском районе

5В Новосибирске завершились скандалом общественные обсуждения проекта территории

Новосибирцы засомневались в добросовестной организации общественного обсуждения на сайте электронной демократии Новосибирской области по проекту планировки и межевания земельных участков в Советском районе. 20 июня группа активных граждан из Нижней Ельцовки подала в мэрию Новосибирска уведомление о проведении митинга протеста 30 июня.

Еще в 2021 году ГК «Дом-Строй», возглавляемая Владимиром Наумовым, оказалась в центре скандала в связи с проектом строительства дороги у ЖК «Флотилия». Фото Михаила Перикова

6В Новосибирске задержан застройщик элитного жилья

Как стало известно «Континенту Сибирь», следственными органами задержан известный новосибирский застройщик жилых комплексов RICHMOND Residence, «Прованс» и «Флотилия», соучредитель ГК «Дом-Строй» Владимир Наумов.

Фото unsplash.com

7Социально-экономическое положение Новосибирской области продолжает ухудшаться 

В Новосибирской области за 2022 год выросли цены, а заработок жителей региона упал. При этом продолжается убыль населения. Об этом стало известно из официального доклада о социально-экономическом положении региона.

Андрей Панфёров

8Что ждет Россию после «спецоперации на Донбассе». Мнение Андрея Панфёрова

О том, что сейчас происходит,  «Континент Сибирь» поговорил с полковником запаса, командиром отдельного отряда войск специального назначения ГРУ с 1994 по 1999 год, первым заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области, руководителем Новосибирского регионального общественного движения «Защитник» АНДРЕЕМ ПАНФЁРОВЫМ.

Фото: стопкадр Video.yandex.ru

9Кто такой Александр Говор, и какие активы у него в России?

Как стало известно 19 мая, российское подразделение McDonald’s покупает новокузнецкий предприниматель Александр Говор, владелец ООО «ГиД», под управлением которого находится более 25 ресторанов этой американской сети в Сибири. Какие еще активы развивает Александр Говор и его сын Роман – в материале «Континента Сибирь».

Виктор Толоконский

10Виктор Толоконский прокомментировал скандальное заявление Артемия Лебедева о Новосибирске и Красноярске

Новосибирску не хватает внимания руководства городских и региональных властей к стратегии развития муниципалитета, считает ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ. Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе по просьбе «Континента Сибирь» комментирует эпатажное высказывание дизайнера Артемия Лебедева о «реальной столице» Сибири.

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