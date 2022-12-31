По итогам декабря 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Новосибирскстат подготовил доклад о социально-экономическом положении региона с января по октябрь 2022 года

1Социально-экономическое положение Новосибирской области продолжает ухудшаться

В Новосибирской области за 2022 год выросли цены, а заработок жителей региона упал. При этом продолжается убыль населения. Об этом стало известно из официального доклада о социально-экономическом положении региона.

Один из проектов «Дом-Строя» – ЖК «Флотилия». Фото Михаила Перикова

2«Дом-Строй» получил разрешение на строительство высоток в левобережье Новосибирска

Новосибирский застройщик, до недавнего времени возводивший объекты на правом берегу Оби в Новосибирске, приступил к освоению левобережной части города. Первый жилой комплекс от создателей «Флотилии» и RICHMOND Residence появится на Горской.

Фото Михаила Перикова

3Бизнесмены из Новосибирской области закупят снаряжение для участников СВО

Предприниматели из Новосибирской области закупят военное снаряжение и 1 тысячу аптечек для участников специальной военной операции. Акция проходит в рамках проекта «Рябина», запущенного АИР.

Вячеслав Трещев слева, рядом — министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Фото codd54.ru

4Задержан за взятку начальник центра организации дорожного движения Новосибирской области

Глава центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеслав Трещев задержан сотрудниками УФСБ РФ за особо крупную взятку. Он успел получить 1,2 млн рублей от предпринимателя.

На фото — депутат Заксобрания Новосибирской области депутат Дмитрий Козловский. Иллюстрация пресс-службы ЗС

5«Деньги вывозили чемоданами»: депутаты новосибирского Заксобрания намерены вернуть в регион средства, украденные бывшим руководством «СИБЭКО»

В ходе заседания строительного комитета Заксобрания Новосибирской области депутаты сообщили о намерении способствовать возвращению в регион средств, украденных бывшими руководителями «СИБЭКО» во времена, когда компанией владел Михаил Абызов. Парламентарии намерены прибегнуть для этого к помощи депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области.

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