По итогам декабря 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
В Новосибирской области за 2022 год выросли цены, а заработок жителей региона упал. При этом продолжается убыль населения. Об этом стало известно из официального доклада о социально-экономическом положении региона.
Новосибирский застройщик, до недавнего времени возводивший объекты на правом берегу Оби в Новосибирске, приступил к освоению левобережной части города. Первый жилой комплекс от создателей «Флотилии» и RICHMOND Residence появится на Горской.
Предприниматели из Новосибирской области закупят военное снаряжение и 1 тысячу аптечек для участников специальной военной операции. Акция проходит в рамках проекта «Рябина», запущенного АИР.
Глава центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеслав Трещев задержан сотрудниками УФСБ РФ за особо крупную взятку. Он успел получить 1,2 млн рублей от предпринимателя.
5«Деньги вывозили чемоданами»: депутаты новосибирского Заксобрания намерены вернуть в регион средства, украденные бывшим руководством «СИБЭКО»
В ходе заседания строительного комитета Заксобрания Новосибирской области депутаты сообщили о намерении способствовать возвращению в регион средств, украденных бывшими руководителями «СИБЭКО» во времена, когда компанией владел Михаил Абызов. Парламентарии намерены прибегнуть для этого к помощи депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области.