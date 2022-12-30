В Омске одобрили строительство Западного кладбища. Проект получил положительное заключение госэкспертизы 27 декабря.

Новое кладбище построят рядом с действующим Ново-Кировским, так как лимит захоронений на последнем почти исчерпан. Разработкой проекта занимался ПЦ «Капитель», за проделанную работу компания получила от департамента строительства мэрии 1,4 млн. рублей. В общей сложности «Западное» займет согласно разработанному плану 19 гектаров.

Строительство объекта запланировано на 2023 год, после получения разрешения на строительство будет объявлен аукцион для определения подрядчика. С учетом всех затрат власти выделят из городского бюджета 121 млн. рублей. Общая продолжительность работ составит 14 месяцев.

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