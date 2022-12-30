В Омске на строительство кладбища выделят 121 миллион рублей

Александр Киселев
 
кладбище
Фото Михаила Перикова

В Омске одобрили строительство Западного кладбища. Проект получил положительное заключение госэкспертизы 27 декабря.

Новое кладбище построят рядом с действующим Ново-Кировским, так как лимит захоронений на последнем почти исчерпан. Разработкой проекта занимался ПЦ «Капитель», за проделанную работу компания получила от департамента строительства мэрии 1,4 млн. рублей. В общей сложности «Западное» займет согласно разработанному плану 19 гектаров.

Строительство объекта  запланировано на 2023 год, после получения разрешения на строительство будет объявлен аукцион для определения подрядчика. С учетом всех затрат власти выделят из городского бюджета 121 млн. рублей. Общая продолжительность работ составит 14 месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что новосибирские власти готовят новые тарифы на ритуальные услуги.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  