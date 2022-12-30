Более десятка остановок установят в Новосибирске по инвестиционным договорам

В Новосибирске стартовал приём заявок на размещение 12 остановок общественного транспорта с коммерческими павильонами. Предложений ждут от инвесторов до начала февраля.

Конкурсы объявил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Приём заявок стартовал 30 декабря, следует из данных на официальном городском портале правовой информации.

Остановочные павильоны планируется установить по следующим адресам: «ПКиО „Берёзовая роща“» — на ул. Гоголя, 180а; «ГУМ „Россия“» — на ул. Ватутина, 28; «Завод торгового оборудования» — на ул. Большевистской, 151; «Колледж электромеханический» — на ул. Первомайской, 210; «Молодёжная» — на ул. Бориса Богаткова, 163/9; «Областная больница» — на ул. Немировича-Данченко, 126; «Проспект Строителей» — на проспекте Строителей (нечётная сторона); «Радиоколледж» — на проспекте Дзержинского, 26; «Стадион “Сибирь”» — на ул. Богдана Хмельницкого, 19, к. 1 (киоск); «Улица Гребенщикова» — на ул. Гребенщикова, 11; «Улица Народная» — на ул. Танковой, 41; «Улица Свечникова» — на ул. Тюленина, 14.

Предполагается, что каждая остановка будет снабжена разъёмами для зарядки мобильных устройств (USB) и системой подключения к интернету (Wi-Fi).

Каждый победитель должен будет также дополнительно установить два-четыре навеса для остановок без павильонов – точное их количество определят по итогам конкурса. Выполнить эту работу инвесторы должны будут в течение полугода с момента подписания договоров. Навесы передадут в муниципальную собственность, а павильоны – бизнесменам.

Суммы необходимых капитальных вложений и график финансирования работ также будут определены по итогам конкурсов.

Приём заявок окончится 2 февраля 2023 года. Договоры с победителями подпишут в течение месяца после окончания конкурсов.

Напомним, что изначально предполагалось заключить соглашение с единым концессионером на установку в Новосибирске более 200 остановок, однако на соответствующий конкурс, возобновлённый в феврале 2021 года, не поступило ни одной заявки. В сентябре 2022 года для реализации проекта было решено применить механизм заключения отдельных инвестиционных договоров.