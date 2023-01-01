Самые заметные интервью 2022 года

«Континент Сибирь» сделал подборку наиболее заметных интервью, выходивших в издании на протяжении прошедшего года — в каждой из основных рубрик.

Политика

Сергей Левченко, депутат Госдумы РФ, бывший губернатор Иркутской области:

– Человеку, который хочет быть депутатом, губернатором или мэром, мягко говоря, не совсем комфортно состоять в КПРФ. За лёгкой карьерой люди идут в ЕР. Остальные, если и побеждают, то вопреки. Карьера представителя КПРФ зависит не от групп влияния, а от того, чего он сам стоит.

Андрей Шалимов, эксперт политики Енисейской Сибири, автор телеграм-канала #Шалимовправ

– Сегодня элитные группы заинтересованы в максимальной подконтрольности процессов — как можно тише, никаких пиар-скандалов. Раньше финансово-промышленные группы финансировали участников региональных выборов, которые устраивали буквально мортал-комбат: кандидаты-торпеды мочили основных кандидатов, подставные кандидаты снимались с гонки. Результат голосования зависел от экшна. В определенный момент итоги стали носить моделируемый характер.

Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью:

– Одни умники уже ставили вопрос о транзите в Казахстане, и чем закончилось? Ничего хорошего в ближайшее время эту страну не ждёт с точки зрения внутренней политики. Потому что за дивертисментами с попыткой инициирования государственного переворота всегда в любой стране мира следуют репрессии. Например, тех, кому повезло участвовать в штурме Капитолия в США, в прошлом году пересажали, некоторых просто застрелили. Так что о транзите будем говорить по факту, сейчас абсолютно не о чем.

Общество (СВО)

Андрей Панфёров, вице-спикер Заксобрания Новосибирской области:

– В пункте постоянной дислокации – всегда минимализм, а на фронте – аскетизм. Солдат спит, где придется. Хорошо, если есть палатки. Живут в окопах и в землянках. Во время Чеченской войны у нас ребята на задачу уходили на 20 дней, жили в горах. И никто не жаловался. Думаю, виной всему западный образ жизни, который проник в нашу среду через средства массовой информации и сделал все, чтобы наш народ из крепкого, стойкого и неприхотливого превратился в инфантильную массу. Русский солдат всегда отличался выносливостью и непритязательностью в быту. И этим восхищались все западные генералы, отмечая, что русские многого не требуют, а воюют в 10 раз лучше, чем все остальные.

Илья Синянский, председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов сил специального назначения «Ермак»:

– Как рассказали наши военнослужащие, мирные жители нуждаются в продуктах питания (крупы, консервы), средствах гигиены, очень много просьб доставить товары и продукты для детей, особенно для новорожденных. Там же ничего нет и купить невозможно. Поэтому сегодня задача – собрать груз для мирных жителей на освобожденных территориях. С удовольствием принимаем письма детей и рисунки, которые нам передают из школ.



Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор»:



– То, что сегодня происходит, мне напоминает события, которые происходили в Чечне в 90-х начале 2000-х годах. Точно также регион накачивали оружием, долларами для незаконных вооруженных формирований от зарубежных эмиссаров терроризма, также иностранные инструкторы тренировали боевиков, также республику наводнили наемники со всего мира от Новой Зеландии до Америки.

Экономика

Николай Мамулат, бизнес-омбудсмен Новосибирской области:

– Сейчас фокус изменился – больше внимания уделяется вопросам не внешним, а внутренним. В основном, сохранение производства и связей между предприятиями. Время сейчас не самое простое, поэтому очень важно понимать обстановку и объективно ее оценивать со всех сторон: бизнеса, власти и общества. Нам нужны как точечные действия в особо важных местах, так и системные меры.

Ирина Диденко, вице-спикер Заксобрания Новосибирской области :

– В этом году в программу развития промышленности направляется порядка 60 млн рублей. При этом не обозначена четкая цель – куда и зачем привлекать инвесторов? Куда нужно немного вложиться и простимулировать, чтобы получить результат? Всем этим анализом должен заняться минэкономразвития. Депутаты, повторюсь, не должны заменять его функции. Но мы будем делать то, что от нас зависит – проводить отраслевые встречи, доносить голос «с земли», от наших избирателей.

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской торгово-промышленной палаты (НГТПП), вице-президент межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП):

– Я в свое время имел счастье лично познакомиться с Уорреном Баффетом, и он мне вот что сказал: «Инвестиции делаются в момент наивысшего пессимизма». И я уже знаю людей, которые готовы скупать активы «на дне». Наша экономика встала сейчас на колени, но дай Бог, чтобы она встала, чтобы помолиться перед боем за выживание, а не склонила голову над плахой.

Бизнес

Александр Бойко, основатель TS Group:

– Вообще история с уходом Marriott была некрасивая. Прежде чем делать официальное заявление, надо было бы, по-хорошему, сначала урегулировать все вопросы с нами. На самом деле, Marriott International начал сворачивать свою работу в России еще в марте. Но мы продолжали им платить за управление, маркетинг и так далее. По большому счету, сегодня, уже платить то и не за что было.

Денис Иванов, ресторатор:

– Новосибирские заведения значительно стали уступать в ресторанном первенстве Красноярску, где гастроповестка очень активно поддерживается правительством. На средства краевого гранта там открыли знаменитую теперь на всю Россию кулинарную школу — Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Кроме того, уже несколько лет власти активно финансово поддерживают национальную ресторанную премию WhereToEat. Результат — из первой десятки лучших ресторанов Сибири семь находятся в Красноярске, по версии WhereToEat. Я как ресторатор, рад что мэрия и правительство области поддерживают развитие нашего региона в гастрономическом направлении. Следующим шагом я вижу создание гастрономического института либо школы ресторанного бизнеса на базе НГУ.

Алексей Клевасов, генеральный директор ООО «Здравмедтех-Новосибирск»:

– В марте прошлого года мы выиграли конкурс и вошли в национальный проект «Производительность труда». Я даже не представлял, насколько полезен этот проект! Его задача – помочь российским компаниям выпускать больше продукции и увеличить прибыль при одних и тех же материальных и человеческих ресурсах. Признаюсь, у меня были опасения, а захотят ли наши сотрудники пройти обучение? Надо отдать должное, коллектив воспринял идею с энтузиазмом. На первом этапе мы обучили 73 человека, за что получили благодарность от федерального центра компетенций как предприятие, обучившее наибольшее количество персонала в России. Сегодня я считаю, что это самая полезная программа, которую государство внедрило в бизнес.

Авто

Петр Хомяков, совладелец ГК «Первая Автоколонна»:

– За этот год я убедился, что все разговоры с дистрибьюторами о том, что мы партнеры, к сожалению, оказались пустыми словами. Как только дошло до дела, то в своем большинстве дистрибьюторы просто без лишних сомнений кинули своих дилеров. Я говорю даже не про возмещение затрат на реконструкцию салонов, согласно стандартам, а банально про исполнение гарантийных обязательств перед покупателями. Дилеры были оставлены один на один с клиентами, и бремя обеспечения поставок запчастей в установленные законом сроки целиком легло на них.

Вячеслав Зубарев, основатель холдинга ТТС, экс-глава ассоциации РОАД:

– Понятно, что непрозрачность напрягает клиентов. Но требовать, чтобы мне продали автомобиль по той цене, которой я хочу, во-первых, незаконно с юридической точки зрения. Во-вторых, это в принципе бесперспективно, поскольку если спрос превышает предложение, то цена и балансируется на этом уровне. Если кто-то будет продавать автомобили по дешевым ценам, то найдутся те, кто приобретут все эти машины и потом выставят на продажу по рыночным ценам, заработав на разнице. Это баланс рынка, никому еще не удавалось его победить. Единственный способ урегулировать вопрос — решить проблему с самим дефицитом.

Елена Марисина, генеральный директор «Альбион-Моторс»:

– Недавно мы проводили мероприятие с целью показать, как организован сервис, как работают специалисты, наглядно продемонстрировать рабочий процесс. Клиенты были не только зрителями, но и участниками процессов, им нужно было пройти определенный игровой квест вместе с техническими специалистами. Такие мероприятия всегда повышают лояльность клиентов, они сами видят серьезный подход в работе.

Строительство

Алексей Колмаков, министр строительства Новосибирской области:

– Всегда при решении любой задачи должен быть разумный компромисс. И граждане могут ошибаться, и отдельные представители власти могут предпринимать неверные шаги. Это все должно выправляться на стадии обсуждения. Не секрет, что есть лоббирование интересов, есть денежные вопросы, чтобы обеспечить нужное общественное мнение. Вот такого быть не должно. Это неправильно. Должно быть справедливое, честное обсуждение. И власть должна слышать народ, и народ должен слышать власть, тогда только получится.

Вадим Ильченко, директор группы компаний «ВербаКапитал»

– Я не исключаю, что кто-то из наших покупателей (в каких-то единичных случаях) попадет в ситуацию, при которой будет вынужден продавать недвижимость. Но это будет скорее исключение, чем правило. И строить на этом основании планы по приобретению личной резиденции – так себе стратегия. На этих ожиданиях невозможно построить собственное комфортное проживание.

Юрий Гатилов, глава группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал»

– Цифры — объективная реальность. Для меня они свидетельство того, что построенная мной компания продолжает жить и эффективно работать. Мы с вами когда-то говорили о том, что у бизнесов, рожденных в кризис, есть ген «неубиваемости». Продолжаем доказывать правоту этой теории. Мы ни на день не увеличили срок строительства текущих объектов и начали подготовительные работы по запуску новых.

Финансы

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

– Во время работы в Красноярске большую роль играли встречи с представителями крупного и среднего бизнеса – моя визитница за год набрала около полутора тысяч новых карточек, и это с учетом того, что визитки уже не в моде. Сейчас основная задача немного изменилась – встречи проводятся не только с руководителями предприятий, но и с главами регионов и представителями федеральных компаний, чтобы вместе с нашей командой продвигать крупнейшие инвестиционные проекты, улучшающие качество жизни населения в Сибири.

Вячеслав Брюханов, руководитель банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области

– Растерянность уступила место пониманию того, что сейчас надо много и плотно работать, а не рефлексировать. Люди собирают обрывки разорванных цепочек и стараются связать их вместе. Первые ограничительные пакеты, конечно, уже оказали существенное влияние на весь банковский сектор и на экономику в целом. Мы это чувствуем сами и слышим от наших партнеров. Общий смысл их настроения: «Когда паника проходит, работа начинает спориться».

Андрей Фишер, региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирской области

– Следующий год может стать годом структурной перестройки с учетом новых экономических условий, но в целом экономика страны будет вставать на нормальные, здоровые рельсы. Это видно уже по тому, сколько средств вкладывается в развитие внутри страны. Новосибирский рынок будет развиваться в том числе за счет переориентации на восток всей страны. Я допускаю даже такой вариант, что Новосибирск станет одним из регионов, который в следующем году падения избежит.

ИТ

Артем Скатов, вице-мэр Новосибирска:

– Есть идея разделить город на участки для очистки улиц. Народные, назовем их так, дворники регистрируются на платформе, как водители такси, заключают договор с мэрией, получают инвентарь или используют свой. И в нужный момент в приложении приходит заявка, что нужно поработать. Дворник выбирает участок, который ближе к его дому, дает добро, работает, фотографирует очищенный участок. Контролеры проверяют, и человек получает деньги. Сейчас это кажется смешным, но рано или поздно мы к этому придем. И это выход для города.

Олег Лупиков, общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области в сфере ИТ, основатель Hook Production:

– Одним из главных преимуществ российских разработчиков, работающих на Запад, была конкурентная зарплата в валюте по западным же расценкам. Западных компаний больше нет, а российские не обладают тем самым преимуществом. Я вижу основной запрос разработчиков сегодня: выдайте мне зарплату в валюте, привязанную к доллару. Российские компании, работающие на внутреннем рынке и получающие выручку рублями, такое позволить себе не могут.

Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS («Лаборатория Касперского»):

– Классическая кибербезопасность действительно долгое время шла по пути наложенных средств защиты. Здесь, мне кажется, можно привести аналогию с покупкой жилья в новостройках, после которой хозяева жилплощади меняют отделку, закупают мебель и бытовую технику — ведь потребительские свойства нового жилья, мягко говоря, не дотягивают до «купил и пользуйся». Точно так же и с программным обеспечением. Мы радуемся покупке гаджета или компьютера, но даже если система на нем предустановлена, этого, конечно же, мало.

Стиль жизни



Вячеслав Стародубцев, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета :

– Мне очень понравилось, как гениальная Ирина Антонова сказала про сложность современного искусства: «Картина должна говорить больше, чем есть во мне». Мир, который я вижу в картинной раме или на сцене, должен быть больше моего мира. Ведь в театр люди зачем приходят? Чтобы увидеть там то, чего они не увидят и не почувствуют в обыденной жизни – дома, во дворах, на работе и по пути на работу. Ради другой реальности приходят! Ради сказки! Театр – это сказка! Помните, как там у Волошина – «Обманите и сами поверьте в обман!». Поэтический театр – он именно таков. Он создаёт миры. И тем спасает наш мир. Спасает нас, даёт нам ответы.

Ирина Краснопольская, директор Центра культуры и отдыха «Победа»:

– Не стоит думать, что Голливуд можно механически заменить Болливудом, все будет сложнее и интереснее. Появятся новые международные контакты, восстановятся или обретут новые очертания некоторые приостановленные проекты. Афиша станет более разнообразной, будет больше отечественного, в том числе регионального кино, документальных фильмов, ретроспектив, просветительских программ. В конце концов, теперь освободилось экранное время для проектов, которые мы откладывали из-за больших блокбастеров.

Екатерина Марзоева и Алексей Лаушкин, солисты НОВАТа:

– В России вкусы отличаются от Европы. Как нам рассказал друг из Италии, на балет там можно взять билет в любой момент. А вот на оперу абонемент раскупают заранее. У нас же всё наоборот. Как изменить ситуацию? Воспитывать публику, больше показывать оперу детям, которые в будущем пойдут не только на балет, но и оперу.