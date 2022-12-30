Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время еженедельного брифинга, который состоялся 29 декабря, рассказал о ситуации с наличием лекарств в регионе.

По словам главы ведомства, все стационары региона обеспечены лекарственными средствами, также есть весь необходимый запас препаратов. Для граждан, которые получают лекарства по региональной льготе, был сформирован специальный график выдачи препаратов. Для тех, кто не успеет получить нужные лекарства до Нового года, уже составлен новый график выдачи. Также министр здравоохранения отметил, что ситуация с коронавирусом стабильная, новых вспышек инфекции не наблюдается.

«Министерство и наше детское подразделение – отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения – работают во взаимодействии с региональным минпромторгом, который обладает информацией по всей дефектуре лекарственных препаратов. Также взаимодействуем с основными аптечными сетями. В соответствии с выявляемой дефектурой проводится коррекция замещением лекарственными препаратами, в том числе антибактериальными, для того, чтобы врачи поликлиник назначали именно те, которые на сегодняшний день есть в аптеках», – подчеркнул Константин Хальзов.

В новогоднюю ночь в городе будут работать 8 травмпунктов и 2 круглосуточные стоматологии. Детские стационары работают в аналогичном графике. В областном министерстве здравоохранения представили график работы медучреждений на все новогодние праздники.