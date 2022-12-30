МТС ускорила LTE в «Ауре» для новогоднего шопинга

МТС разогнала скорость передачи данных в сети 4G в торгово-развлекательном центре «Аура», одной из ключевых торговых точек Новосибирска, куда традиционно идут горожане перед новогодними праздниками. Передача данных в сети 4G на новых скоростях доступна во всех помещениях ТРЦ, включая двухуровневую парковку.

Оператор установил оборудование, которое позволяет развивать скорости мобильного интернета до 130 Мбит/сек на всей территории торгового центра.

«Мы используем цифровые сервисы буквально на каждом шагу и поход в центр с массой возможностей для шопинга и досуга без смартфона уже практически немыслим. Значит, должно быть устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Благодаря indoor-решению мы усилили радиосигнал там, где связь затруднена из-за особенностей перекрытий зданий, и «добавили» скорости LTE-интернету в ТРЦ «Аура». Уверен, что такое «ускорение» в канун новогодних праздников оценят и новосибирцы, и гости новогодней столицы России».

«Площадь ТРЦ «Аура» составляет более 150 000 квадратных метров, и в том числе благодаря коллегам из МТС – это пространство быстрого и доступного мобильного интернета, – добавил исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгений Головчан. – Мы стремимся к тому, чтобы пребывание гостей в нашем торговом центре было максимально комфортным, особенно в новогодние праздники, период приятных праздничных хлопот. Надеемся, что гости по достоинству оценят это технологическое нововведение в «Ауре».