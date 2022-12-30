В Новосибирске Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу Светланы Стыниной, ее бывшего заместителя Андрея Гудченко и индивидуального предпринимателя Елены Камерзановой. Обвиняемые признаны виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

«Суд приговорил бывших сотрудников мэрии к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому. Директору ООО «АД РЕМ» суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс. рублей», — сказано в сообщении Центрального районного суда.

Напомним, что мошенники с 2006 по 2014 год использовали служебное положение для покупки квартир у мэрии по заниженной стоимости. Обвиняемые сначала оформляли права на недвижимость, а после продавали квартиры по рыночным ценам обычным покупателям.

Ранее мы писали, что экс-директору компании «Доступное жилье Новосибирск» Вадиму Варвянскому продлили срок домашнего ареста. Застройщика обвиняют в хищении средств дольщиков при возведении ЖК «Новомарусино».

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области