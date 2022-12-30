В новогоднюю ночь одним из самых холодных городов Сибирского Федерального округа будет Иркутск. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Рекордсменом по самой низкой температуре станет Иркутск – в новогоднюю ночь температура может опуститься до минус 32 градусов. В Новосибирске ожидаются комфортные минус 15 со снегом, Омск и Красноярск идут с небольшой разницей друг от друга — минус 20 и минус 22 градуса соответственно. В Томске температура будет также находится в районе минус 20-22. В Абакане прогноз обещает стабильные минус 15-17 в течение двух праздничных дней.

Кемерово ожидает в новогоднюю ночь до минус 16 градусов Цельсия, а вот утром 1 января придет значительное потепление до минус 4. В соседнем Новокузнецке — минус 7-9 градусов, чуть теплее будет в Барнауле — минус 6-8 градусов.

Самыми высокими показателями отметки термометра 1 января сможет похвастаться Горно-Алтайск, температура в Новый год здесь будет составлять минус 6-8, однако утром синоптики обещают повышение до минус 1 градуса.

Ранее мы писали, что на весь период новогодних праздников поликлиники не будут прекращать свою работу. Медучреждения будут открыты каждый день с 9:00 до 17:00.