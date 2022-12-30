Дополнительные энергомощности для майнинга могут запустить в Сибири

В юго-восточной части энергосистемы Сибири может быть построена генерация, дающая дополнительные возможности для майнинга криптовалют. Такую перспективу рассматривают в Министерстве энергетики РФ в связи с ростом «электронного» заработка.

О возможном запуске дополнительных энергетических мощностей сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в регионах, где установлены низкие тарифы на электроэнергию, активно растёт промышленный майнинг. По словам Шульгинова, это необходимо учитывать при планировании развития энергетической отрасли на 2023 год.

«Скорее всего, не обойдётся без строительства генерации в юго-восточной части объединённой энергосистемы Сибири», — сказал Николай Шульгинов в интервью.

Министр также напомнил, что правительство России допустило возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от объёмов энергопотребления. При этом, отметил Шульгинов, практически ни один регион не принял соответствующего решения. По словам министра, необходимо глубже оценить, как влияет подобная система на население.

Напомним, что первым субъектом РФ, где установили новую схему расчёта оплаты ресурса, стал Кузбасс, позже границы нововведённых тарифов там решили пересмотреть. Между тем в Иркутской области, где широко распространён майнинг криптовалюты, население выступило против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию.