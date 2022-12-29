Ледовый городок в Новосибирске подготовили к торжественному открытию

В пятницу, 30 декабря, на Михайловской набережной в Новосибирске торжественно откроют традиционный ледовый городок. Он будет работать до весны.

В этом году концепция новосибирского ледового городка связана с 130-летием города, рассказали в мэрии. Ледяные скульптуры выполнены в виде исторических зданий мегаполиса, в том числе Новосибирского краеведческого музея.

Высота горок на этот раз составила от четырёх до шести метров. Предусмотрены и низкие горки с необычной траекторией для детей.

Над созданием городка трудились 85 мастеров.

Торжественное открытие площадки состоится 30 декабря в 17 часов. Она будет работать до самой весны ежедневно с 11 до 22 часов, а в новогоднюю ночь – до трёх часов утра. При этом, отмечают в мэрии, при морозах от -25 градусов и ниже городок будет закрыт.

Вход, как и в предыдущие годы, будет платным: для взрослых и детей от 15 лет стоимость билета составит 350 руб., для детей до 15 лет – 250 руб. Малыши до трёх лет, инвалиды и ветераны боевых действий смогут посещать городок бесплатно.

Кроме того, для многодетных семей предусмотрены скидки. Стоимость детского билета для этой категории населения составит 200 руб., взрослого – 300 руб.

Напомним, что на Михайловской набережной в Новосибирске также на днях открыли самый длинный в мире каток.