Как работают поликлиники на праздниках в Новосибирске: график

В минздраве Новосибирской области сообщили о графике работы медучреждений в новогодние праздники. В этом году все поликлиники региона будут открыты на протяжении всех выходных дней.

Как сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов в ходе брифинга 29 декабря, поликлиники региона с 29 декабря по 8 января будут работать с 9:00 до 17:00.

Служба скорой помощи и стационары, в том числе детские, будут работать круглосуточно. За неотложной помощью, подразумевающей вызов врача на дом, как и прежде, можно будет обратиться через сервис госуслуг и единую регистратуру по номеру «112».

Кроме того, для вызова врача в праздники будет работать специальный чат-бот в Telegram, однако заявку там можно оформить до 16:30. В случае более позднего обращения на сообщение отреагируют только на следующий день.

«В некоторых поликлинических отделениях по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести приём дежурные хирурги. Можно будет оформить листок нетрудоспособности. Дни и часы работы таких кабинетов каждая поликлиника опубликует на своём сайте», — говорится также в сообщении правительства Новосибирской области.

В Новосибирске в новогодние праздники будут открыты восемь травмпунктов — по ул. Серебренниковская, 43, пр. Дзержинского, 44, 2 пер. Пархоменко, 7, ул. Московская, 89, ул. Героев революции, 5, ул. Зорге, 47/1, ул. А. Невского, 9 и ул. Пирогова, 25/3 и две круглосуточные стоматологические поликлиники на правом и левом берегах – стоматологическая поликлиника №3 на Петухова, 20 (с 15:00 31 декабря до 7:00 9 января) и областная стоматологическая поликлиника на Театральной, 46.

График работы не круглосуточных стоматологических поликлиник:

Время работы всех учреждений — с 09:00 до 15:00

31.12: все стоматологические поликлиники

02.01: стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Весенняя, 16), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Степная, 7)

03.01: стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Котовского, 5/3) и областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46)

04.01: стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39)

05.01: стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Степная, 7)

06.01: стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1), стоматологическая поликлиника № 5 (ул. Авиастроителей, 9)

Ранее «Континент Сибирь» также сообщал о том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске на новогодних праздниках.