Как работают поликлиники на праздниках в Новосибирске: график

В минздраве Новосибирской области сообщили о графике работы медучреждений в новогодние праздники. В этом году все поликлиники региона будут открыты на протяжении всех выходных дней.
Как сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов в ходе брифинга 29 декабря, поликлиники региона с 29 декабря по 8 января будут работать с 9:00 до 17:00.
Служба скорой помощи и стационары, в том числе детские, будут работать круглосуточно. За неотложной помощью, подразумевающей вызов врача на дом, как и прежде, можно будет обратиться через сервис госуслуг и единую регистратуру по номеру «112».
Кроме того, для вызова врача в праздники будет работать специальный чат-бот в Telegram, однако заявку там можно оформить до 16:30. В случае более позднего обращения на сообщение отреагируют только на следующий день.
«В некоторых поликлинических отделениях по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести приём дежурные хирурги. Можно будет оформить листок нетрудоспособности. Дни и часы работы таких кабинетов каждая поликлиника опубликует на своём сайте», — говорится также в сообщении правительства Новосибирской области.
В Новосибирске в новогодние праздники будут открыты восемь травмпунктов — по ул. Серебренниковская, 43, пр. Дзержинского, 44, 2 пер. Пархоменко, 7, ул. Московская, 89, ул. Героев революции, 5, ул. Зорге, 47/1, ул. А. Невского, 9 и ул. Пирогова, 25/3 и две круглосуточные стоматологические поликлиники на правом и левом берегах – стоматологическая поликлиника №3 на Петухова, 20 (с 15:00 31 декабря до 7:00 9 января) и областная стоматологическая поликлиника на Театральной, 46.
График работы не круглосуточных стоматологических поликлиник:
Время работы всех учреждений — с 09:00 до 15:00
31.12: все стоматологические поликлиники
02.01: стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Весенняя, 16), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Степная, 7)
03.01: стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Котовского, 5/3) и областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46)
04.01: стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39)
05.01: стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Степная, 7)
06.01: стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1), стоматологическая поликлиника № 5 (ул. Авиастроителей, 9)
Ранее «Континент Сибирь» также сообщал о том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске на новогодних праздниках.