В Красноярске бывшего заместителя председателя Советского районного суда осудили на 13 лет колонии строго режим за получение взятки. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2019 году экс-судья получил на своем рабочем месте взятку в размере 1,2 млн. рублей, посредником в передаче денег выступил адвокат обвиняемого по делу о сбыте наркотических средств. Взамен судья должен был смягчить приговор подзащитному адвоката, а также оказать содействие в его переводе для отбывания срока на родину в Кыргызскую Республику.

Помимо лишения свободы подсудимому назначили штраф в 5-кратном размере от суммы взятки, а также в течение 5 лет запретили занимать должности на госслужбе. Несмотря на это экс-судья отказался признавать свою вину.

В июле прошлого года адвокат, выступавший в роли посредника, получил 7 лет лишения свободы и штраф в размере 3,6 миллиона рублей. Также его лишили права заниматься адвокатской деятельностью на 4 года.