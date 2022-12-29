В Новосибирском историческом парке «Россия – моя история» стартовало техническое переоснащение экспозиций. Процесс переоснащения парков запущен в 24 регионах нашей страны.

В рамках проекта парк получит новый мультимедийный комплекс, в который войдет высококонтрастное лазерное оборудование, а также короткофокусные и длиннофокусные проекционные установки, которые в разы улучшат освещение. Специалисты уже работают над установкой нового оборудования, чтобы в новогодние праздники посетители смогли увидеть экспонаты в новом качестве.

«После монтажа первой партии оборудования, которое на сегодняшний день уже завершено на 100%, наши постоянные выставки и тематические проекты будут доступны в новом качестве – более яркие, чёткие и контрастные. Это будет уже с 3-го января. Безусловно, переоснащение позволит внедрить новые решения, повысит эффективность работы и все наши многочисленные экспозиции теперь станут ещё более красочными и впечатляющими», — рассказал директор исторического парка «Россия – моя история» Алексей Пронин

В 2022 году заменены 5 тысяч ламповых проекторов, а к концу 2023 года эта цифра достигнет 8 тысяч единиц. Вместе с основными носителями в парках будут заменены коммуникации.

Исторические парки «Россия – моя история» являются самым крупным экспозиционным мультимедийным комплексом в России. На сегодняшний день в него входят экспозиции в 24 городах. Главной особенностью проекта является изучение отечественной истории с помощью современных технологий: мультимедийных карт, 3D-носителей, интерактивных панорам.