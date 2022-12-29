Приходят по пять человек: новосибирцы решили не отказываться от новогодних корпоративов

Как ранее писал «Континент Сибирь», в этом году на фоне спецоперации и эпидемиологической ситуации в стране многие российские компании отказались от новогодних корпоративов. Мы проверили, как по факту обстоят дела с проведением торжеств в предпраздничные дни в новосибирских ресторанах.

Как рассказала «Континенту Сибирь» PR-директор компании «ЯСНО Рестораны» Лана Васильева, в таких заведениях, как Park Cafe, Twenty Two и «Горячий цех» каждый день предновогодней недели проводятся корпоративные мероприятия – эти даты были забронированы ещё в ноябре.

Однако, в отличие от прошлых лет, ряд компаний приходят на торжество в сокращённом составе – по пять-десять человек, в то время как раньше в них принимали участие более 20 сотрудников.

«Мы связываем это с осознанным потреблением и с перераспределением бюджета в компаниях», — прокомментировала Лана Васильева.

Как сообщили представители руководства ресторанов «Бочкари», Ragu, New Mexico, «Гриль и Бутыль», предновогодние дни в этих заведениях полностью заняты корпоративами. Но реализация планов по их проведению в определённый период была под вопросом – за поступлением заявок в ноябре последовал их массовый отток, который, однако, ближе к концу года компенсировался новыми запросами. С чем этот отток был связан, менеджмент заведений объяснить не может.

Напомним, что, как выяснил «Континент Сибирь», ряд крупных российских компаний в этом году заявили об отказе от проведения корпоративов или решили провести их в меньшем масштабе. Это связано, в частности, с негласной рекомендацией не проводить развлекательных мероприятий в период военной спецоперации. Некоторые организации также изменили формат празднований.