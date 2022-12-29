Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков. Об этом сообщил ТАСС 29 декабря.

В рамках этого дела в семи городах России пройдет серия обысков у администратора Telegram-канала «ВыДвижение» Михаила Лобанова, а также у администраторов Telegram-канала «Утро февраля» и бывших муниципальных депутатов Москвы, которые принимали участие в «Съезде народных депутатов», проходившем в Польше с 4 по 7 ноября 2022 года. Организатором «съезда» выступал Илья Пономарев.

Пономарев в 2007 и 2011 годах избирался от Новосибирской области в Госдуму по спискам «Справедливой России». Несколько позже депутат покинул партию. В 2014 году Пономарев покинул Россию, а в 2015 году Следственный комитет обвинил политика в растрате $750 тыс. из средств фонда «Сколково».

Ранее мы рассказывали, что бывшему прокурору Новосибирской области продлили срок пребывания в СИЗО.

Фото из архива «Континент Сибирь»