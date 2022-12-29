«Центр государственных закупок Алтайского края» объявил о начале аукциона на строительство объездной дороги в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле. Стартовая цена составила 3,2 млрд. рублей.

Подрядчику необходимо построить транспортную развязку протяжённостью в 580 метров, а также приступить к реализации проекта не позже 1 февраля 2023 года. Завершить работы надо к декабрю 2024 года. Строительство будет осуществляться за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Будущий исполнитель обязан создать кольцевую дорогу, с которой будет сделан съезд на Змеиногорский тракт. Проект кольцевой развязки предусматривает расширение дороги в пять раз. Таким образом ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 м. Также на выезде из Барнаула построят подземный туннель длиной 410 м.

Подать заявку на участие можно до 13 января 2023 года, торги назначены на 17 января. Согласно данным ведомства, развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города, включая объекты нового жилищного строительства. Отмечается, что дорожные работы не создадут дополнительных препятствий для движения транспорта.