В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа новогодних декораций

Юлия Моисеева
 
демонтаж декораций
Фото Михаила Перикова

Новосибирская муниципальная организация «Городская дирекция творческих программ» объявила конкурс по поиску подрядчика на демонтаж новогодних уличных декораций. Начальная сумма контракта – восемь миллионов рублей.

Объявление о поиске подрядчика на проведение работ опубликовано на портале госзакупок.

Как следует из документации, организация должна будет разобрать ёлку в Театральном сквере и стоящие рядом с ней объекты, светящийся коридор на улице Ленина, а также декор, арки, фигуры и светящийся фонтан в Первомайском сквере.

Эти работы необходимо выполнить с 7 по 9 февраля 2023 года.

Напомним, ещё более 8 млн руб. муниципалитет потратил на украшение города. В ноябре было объявлено несколько конкурсов на декорировании центральной части Новосибирска на сумму более 6 млн руб., а в декабре объявили дополнительный аукцион на иллюминацию в Театральном сквере на сумму 2,9 млн руб. При этом городские власти урезали бюджет на проведение новогодних мероприятий в пользу мобилизованных граждан и их семей.

Ранее также сообщалось о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил починить неисправные звенья гирлянд на улицах города до Нового года.

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