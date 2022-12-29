В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа новогодних декораций

Новосибирская муниципальная организация «Городская дирекция творческих программ» объявила конкурс по поиску подрядчика на демонтаж новогодних уличных декораций. Начальная сумма контракта – восемь миллионов рублей.

Объявление о поиске подрядчика на проведение работ опубликовано на портале госзакупок.

Как следует из документации, организация должна будет разобрать ёлку в Театральном сквере и стоящие рядом с ней объекты, светящийся коридор на улице Ленина, а также декор, арки, фигуры и светящийся фонтан в Первомайском сквере.

Эти работы необходимо выполнить с 7 по 9 февраля 2023 года.

Напомним, ещё более 8 млн руб. муниципалитет потратил на украшение города. В ноябре было объявлено несколько конкурсов на декорировании центральной части Новосибирска на сумму более 6 млн руб., а в декабре объявили дополнительный аукцион на иллюминацию в Театральном сквере на сумму 2,9 млн руб. При этом городские власти урезали бюджет на проведение новогодних мероприятий в пользу мобилизованных граждан и их семей.

Ранее также сообщалось о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил починить неисправные звенья гирлянд на улицах города до Нового года.