Следователи нашли предполагаемого виновного в свалке на Енисее в Красноярском крае

Юлия Моисеева
 
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин. Фото: группа "Следственный комитет Российской Федерации" в соцсети "ВКонтакте"

Следственный комитет РФ проверяет несанкционированную свалку строительных отходов на берегу Енисея вблизи села Есаулово в Красноярском крае, на которую на днях обратил внимание Росприроднадзор. По предварительной версии, мусор у реки оставил местный предприниматель.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления по Красноярскому краю Алексею Ерёмину доложить о ходе проверки по факту появления несанкционированной свалки бытовых отходов на берегу Енисея вблизи села Есаулово.

Следственная проверка была организована по сообщениям в средствах массовой информации, говорится на сайте СКР.

«Предварительно установлено, что предприниматель, получивший в администрации Есаульского сельсовета Березовского района разрешение на размещение на земельном участке парковки, газона и иных элементов благоустройства, нарушил правила обращения с отходами, засыпав территорию берега реки бытовым мусором», — сообщили в следственном комитете.

Напомним, что о скоплении мусора в виде битых унитазов, гипсокартона, кафеля и арматуры на площади около 820 кв. м сообщила на днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова со ссылкой на экологических активистов организации «Общероссийский народный фронт». По данным специалистов, стихийная свалка засыпана песком.

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