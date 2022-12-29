Опровержение

12 января 2022 года Центральным районным судом Новосибирска было вынесено решение по делу 2-59/2022 по иску Гладковой Жанны Владимировны к Антонову Константину Александровичу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Судом было принято решение исковые требования Гладковой Жанны Владимировны удовлетворить частично. Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Гладковой Жанны Владимировны сведения, распространенными Антоновым Константином Александровичем сведения на странице Facebook* (компания Meta по решению суда признана экстремистской в России) по адресу https://www.facebook.com/konst.antonov.

Взыскать с Антонова Константина Александровича компенсацию морального вреда в пользу Гладковой Жанны Владимировны в виде денежных средств.

При неисполнении суда в части опубликования опровержения взыскать с Антонова Константина Александровича неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда в части размещения опровержения.