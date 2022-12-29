Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву суд продлил срок содержания под стражей. Обвиняемый будет находится в СИЗО до 14 февраля 2023 года.

Напомним, что Фалилеева задержали совместно с его экс-заместителем Андреем Турбиным 16 февраля этого года. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Владимир Фалилеев был освобожден со своей должности сразу после ухода его заместителя Андрея Турбина в ноябре 2018 года. Он возглавлял региональное ведомство с 2015 года. Его коллега Андрей Турбин до 2 октября 2018 года занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области, затем занял аналогичную позицию в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.