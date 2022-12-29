Во время строительства магазина в городе Обь рабочие оставили без электричества тысячи человек. Инцидент произошел 28 декабря в первой половине дня.

Как сообщается в пресс-релизе «Региональных электрических сетей» (РЭС), представители генподрядчика (ООО «Империя») проводили земляные работы без предварительного согласования с энергетиками, в результате чего строители порвали кабельную линию электропередач. По предварительным подсчетам компания отключила электричество у 2,5 тысяч человек.

«По каждому нарушению энергетики будут проводить активную работу с участием органов власти и правоохранителей для привлечения виновных лиц к ответственности. И дело может не ограничиться административным штрафом, в отдельных случаях в отношении виновных лиц будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности», — заявили в пресс-службе «РЭС»

После аварии филиал АО «РЭС» прибыл на место, чтобы подключить всех потребителей по резервной схеме. Ремонтные работы планируется завершить в течение суток.

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