В Кузбассе анонсировали приход новых инвесторов

В Кемеровской области объем новых инвестиций в ОЭЗ может приблизиться к 123 млрд рублей. 16 новых резидентов ТОР в регионе вложат 13,2 млрд рублей.

В 2023 году в Кузбассе увеличится количество резидентов ТОР и ОЭЗ. В правительстве региона уточнили, что 16 компаний планируют стать резидентами ТОР. Общий объем инвестиций приблизился к 13,2 млрд рублей, рабочих мест — 6 тысяч. В настоящий момент в кузбасских ТОР «Новокузнецк», «Прокопьевск», «Юрга» и «Анжеро-Судженск» 48 резидентов, шестеро из которых получили новый статус в 2022 году.

«Для новых резидентов ТОР продлены сроки применения пониженных тарифов страховых взносов. Таким образом, кузбасские ТОР и возможность применения льгот для всех резидентов будут действовать до конца 2030 года», — рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Министр экономического развития региона Константин Пытченко уточнил, что фискальная нагрузка на резидентов ТОР в регионе в 2,2 раза ниже общероссийского уровня. Он сообщил, что в 2023 году запланировано начало реализации инвестиционного проекта компании «Вайлдберриз» в ТОР «Юрга» с созданием 5 тысяч новых рабочих мест, территория под строительство логистического центра уже определена, решается вопрос об обеспечении инженерной инфраструктурой.

«В 2023 году планируется рассмотреть не менее 6 заявок от потенциальных резидентов ОЭЗ с планируемым объемом инвестиций порядка 93 млрд рублей и созданием не менее 1,2 тысяч новых рабочих мест к 2030 году. Это проекты по производству минеральных удобрений, товарной извести, переработке зерен амаранта и другие. Дополнительно еще 9 компаний проявили заинтересованность в реализации проектов на территории ОЭЗ с объемом инвестиций порядка 30 млрд рублей и созданием более 800 новых рабочих мест», — отметил Константин Пытченко.

В планах правительства Кемеровской области увеличить в 1,5 раза финансовую поддержку бизнеса — в 2023 году из консолидированного бюджета выделят 60,5 млн рублей. В 2022 году 41,7 млн рублей гранта поделено между 47 молодыми предпринимателями.

Напомним, что ранее «дочернюю» компанию Роснано из Новосибирска признали банкротом.