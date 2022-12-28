Назначен новый руководитель новосибирского завода «Сиблитмаш»

Юлия Моисеева
 
Лариса Шашукова
Лариса Шашукова. Фото Михаила Перикова

Новосибирское ПАО «Сиблитмаш» после смерти руководителя предприятия Анатолия Масалова возглавила его дочь Лариса Шашукова. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора завода по экономике и финансам.

Лариса Шашукова является генеральным директором ПАО «Сиблитмаш» с 27 декабря, следует из данных сервиса Rusprofile.ru.

До назначения на должность руководителя организации Лариса Шашукова занимала пост заместителя генерального директора предприятия по экономике и финансам. Она также была депутатом Законодательного собрания Новосибирской области в шестом созыве (2015-2020 годы). Родилась в 1975 году, окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «врач-кардиолог», Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности экономиста (направление «финансы и кредит»), а также Новосибирский государственный технический университет по специальности «менеджмент».

Напомним, что руководивший заводом с 1990 года Анатолий Масалов ушёл из жизни 15 декабря. Новосибирские представили бизнеса и власти рассказали «Континенту Сибирь» о его вкладе в промышленность страны и региона.

ПАО «Сиблитмаш» — российское машиностроительное предприятие, выпускающее литейные, формовочные и другие машины, а также оборудование для автоматизации литья под давлением.

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