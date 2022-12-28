Назначен новый руководитель новосибирского завода «Сиблитмаш»

Новосибирское ПАО «Сиблитмаш» после смерти руководителя предприятия Анатолия Масалова возглавила его дочь Лариса Шашукова. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора завода по экономике и финансам.

Лариса Шашукова является генеральным директором ПАО «Сиблитмаш» с 27 декабря, следует из данных сервиса Rusprofile.ru.

До назначения на должность руководителя организации Лариса Шашукова занимала пост заместителя генерального директора предприятия по экономике и финансам. Она также была депутатом Законодательного собрания Новосибирской области в шестом созыве (2015-2020 годы). Родилась в 1975 году, окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «врач-кардиолог», Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности экономиста (направление «финансы и кредит»), а также Новосибирский государственный технический университет по специальности «менеджмент».

Напомним, что руководивший заводом с 1990 года Анатолий Масалов ушёл из жизни 15 декабря. Новосибирские представили бизнеса и власти рассказали «Континенту Сибирь» о его вкладе в промышленность страны и региона.

ПАО «Сиблитмаш» — российское машиностроительное предприятие, выпускающее литейные, формовочные и другие машины, а также оборудование для автоматизации литья под давлением.