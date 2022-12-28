Помощник мэра Новосибирска стал заместителем главы Советского района города

Юлия Моисеева
 
Иван Конобеев
Иван Конобеев. Фото Михаила Перикова

Иван Конобеев, работавший помощником мэра Новосибирска Анатолия Локтя, назначен заместителем главы администрации Советского района Дмитрия Оленникова. Он будет курировать науку, жилищные и правовые вопросы.

Информацию о своём назначении Иван Конобеев подтвердил «Континенту Сибирь» 27 декабря. Соответствующий приказ был подписан днём ранее.

В новой должности Иван Конобеев будет курировать отделы по науке, жилищным вопросам, а также юридический.

Иван Конобеев родился в 1980 году, окончил филологический факультет НГТУ. Работал журналистом в региональных СМИ, в том числе на телеканале НТН-4 и в новосибирском обкоме КПРФ, возглавлял муниципальное информационное агентство «Новосибирск». Был помощником Анатолия Локтя на общественных началах до его избрания мэром Новосибирска в 2014 году, а также доверенным лицом лидера «коммунистов» Геннадия Зюганова на выборах президента России в 2012 году.

С 2015 по 2020 год Иван Конобеев был депутатом новосибирского горсовета от КПРФ по округу №7 в Заельцовском районе, а в 2020 году стал советником мэра города по озеленённым пространствам.

Ранее сообщалось о том, что исполняющим обязанности временно отстранённого от должности вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова назначен заместитель главы города Геннадий Захаров. Вместо Скатова он будет курировать департаменты связи и информатизации, а также информационной политики мэрии.

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