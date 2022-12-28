Помощник мэра Новосибирска стал заместителем главы Советского района города

Иван Конобеев, работавший помощником мэра Новосибирска Анатолия Локтя, назначен заместителем главы администрации Советского района Дмитрия Оленникова. Он будет курировать науку, жилищные и правовые вопросы.

Информацию о своём назначении Иван Конобеев подтвердил «Континенту Сибирь» 27 декабря. Соответствующий приказ был подписан днём ранее.

В новой должности Иван Конобеев будет курировать отделы по науке, жилищным вопросам, а также юридический.

Иван Конобеев родился в 1980 году, окончил филологический факультет НГТУ. Работал журналистом в региональных СМИ, в том числе на телеканале НТН-4 и в новосибирском обкоме КПРФ, возглавлял муниципальное информационное агентство «Новосибирск». Был помощником Анатолия Локтя на общественных началах до его избрания мэром Новосибирска в 2014 году, а также доверенным лицом лидера «коммунистов» Геннадия Зюганова на выборах президента России в 2012 году.

С 2015 по 2020 год Иван Конобеев был депутатом новосибирского горсовета от КПРФ по округу №7 в Заельцовском районе, а в 2020 году стал советником мэра города по озеленённым пространствам.

Ранее сообщалось о том, что исполняющим обязанности временно отстранённого от должности вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова назначен заместитель главы города Геннадий Захаров. Вместо Скатова он будет курировать департаменты связи и информатизации, а также информационной политики мэрии.