В ресторанах сети быстрого питания Subway в России до 15 января можно попробовать новые интересные сезонные новинки — сэндвичи Кордон Блю Мелт и Кордон Блю Пармезан. Компания также приготовила настоящим ценителям сабов новогодние подарки от бренда — популярные гаджеты: от видеокамер до умных колонок.

Перед каждым Новым годом Subway готовит для своих гостей нечто особенное — сэндвич, который будет доступен только на период праздничных выходных. В этом году главным блюдом новогоднего меню сети стал изысканный сэндвич Кордон Блю Мелт, в начинку которого входит ветчина, сыр, нежная куриная грудка, специальный грибной соус и свежие овощи. Ценители сырного вкуса должны по достоинству оценить Кордон Блю с пармезаном.

Кроме того, сеть ресторанов проводит масштабный розыгрыш новогодних подарков среди покупателей сезонных новинок. Призовой фонд акции включает видеокамеры GoPro HERO10 Black Edition, экшн-камеры GoPro HERO 11 Black Creative Edition, видеокамеры Insta360 X3, смартфон Apple iPhone 14 Pro, наушники TWS Sony WF-1000XM4, часы Apple Watch Series 7, планшеты Apple iPad Air 2020 и Apple iPad 2022, умные колонки Яндекс Станция Лайт.

Subway представила сезонные новинки 1 of 4

Принять участие в акции могут жители всех городов России, в которых представлены рестораны Subway. Для этого необходимо:

установить мобильное приложение Subway на телефон

при покупке любого сэндвича Кордон Блю показать кассиру QR-код из приложения

кассир отсканирует QR-код — это и будет регистрацией чека в конкурсе

QR-код можно сканировать при каждой покупке сезонной новинки — чем больше чеков, тем выше шансы на победу

в период с 15 по 30 января 2023 года организаторы акции случайным образом выберут 23 победителей среди всех участников и опубликуют их имена и ID в официальных социальных сетях бренда. Все победители получат уведомление в личном кабинете приложения и на email, указанный при регистрации.

«Новый год занимает особенное место среди наших любимых праздников. Мы не могли не сделать новогодний подарок всем нашим гостям — предложить новые вкусные сабы и возможность участвовать в розыгрыше призов. Мы уверены, наши новинки придутся по душе всем любителям сэндвичей Subway и станут отличным сопровождением новогодних праздников», – отметил старший менеджер по маркетингу «Subway Россия» Георгий Кутидзе.

Период для принятия участия в Акции (осуществления заказов, участвующих в Акции): с 00:00:00 20.12.2022 г. по 23:59:00 15.01.2023 г. (время московское). Источник, где можно будет читателям познакомиться с условиями акции: http://promo-new-year.subway.ru/

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