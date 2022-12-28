МТС обеспечила связью пять малых сел в Новосибирской области

МТС запустила базовые станции и первой из операторов обеспечила мобильной связью населенные пункты Новосибирской области Семеновка, Украинка, Кушаги, Советский и Михайловский, каждый из которых насчитывает менее 1000 жителей.

«В сельской местности проживает около 21% жителей Новосибирской области, и наша задача – обеспечить им возможность пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом, – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. – Подключение малых населенных пунктов проходит в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». С начала года работы по строительству телеком-инфраструктуры были проведены в 18 районах области. Теперь там есть скоростной мобильный интернет, что позволит жителям иметь постоянный доступ к необходимым цифровым сервисам, а также социально значимым ресурсам и порталам».

Благодаря установленному МТС телеком-оборудованию у более чем 1700 жителей сел Усть-Таркского, Купинского, Черепановского и Чулымского районов впервые появились голосовая связь и мобильный интернет.

«В зоне нашего особого внимания – сельские районы Новосибирской области, и там все меньше «белых пятен», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Поскольку для жителей сел и деревень мобильная связь часто является единственным вариантом выхода в «мир» и глобальную сеть, нам было важно обеспечить жителей еще пяти населенных пунктов связью и доступом в интернет. Особенно приятно, что мы смогли сделать это перед новогодними праздниками, когда всем так важно общаться, поздравлять близких, смотреть развлекательный контент в сети».

Ранее в ноябре мобильная связь и интернет МТС впервые стали доступны жителям села Кайлы Мошковского района и Шагалка Доволенского района.