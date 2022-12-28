Власти Иркутской области приняли решение докапитализировать Фонд развития промышленности Иркутской области (ФРП) на 100 млн. рублей. Распоряжение дал губернатор области Игорь Кобзев вчера, 27 декабря.

«Сейчас Иркутская область переживает вторую индустриализацию. Наши производственные предприятия занимают освободившиеся ниши, осваивают новые направления, реализуют проекты, направленные на замещение европейских товаров. И именно сейчас очень важно поддержать эти начинания, чтобы промышленники запускали новые проекты, проводили модернизацию»,- рассказал глава региона.

Дополнительные вложения позволят усилить программы Фонда, которые рассчитаны на поддержку региональных предприятий и, в первую очередь, импортозамещающих производств.

В 2022 году фонд выдал займы 22 проектам, общая инвестиционная стоимость которых составила порядка 2 млрд. рублей. Сумма была выдана как для региональных программ, так и для совместных с федеральным ФРП. Помимо этого, Кобзев обратил внимание на продуктивную работу ФРП в области компенсационных программ. Только за этот год суммарно выплаты увеличились в 1,5 раза.

Также в 2022 году фонд успешно реализовал программу выплаты грантов для компенсации процентов по кредитам. За полгода совет фонда развития промышленности одобрил 22 запроса от промышленных компаний. Всего сумма выплат составила 64,5 млн. рублей. Также в декабре фонд запустил новую программу, которая позволит получить материальную компенсацию до 500 тысяч рублей за доставку сырья к месту производства.

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