2022 год под знаком отставок и назначений

Уходящий год вновь оказался историческим с точки зрения сдвигов и сломов устоявшихся, но неустойчивых ценностей, концепций, идеологий и понятий. Спецоперация и мобилизация коснулись каждого жителя России, разумеется, повлияли на околополитические процессы даже неприграничных городов и регионов. «Континент Сибирь» напоминает о ключевых кадровых переменах во власти Новосибирска и области 2022 года.

Региональный центр

В 2022 году глава Новосибирска запускал мало кадровых ротаций. Ярчайшим оказался ноябрь, когда Геннадий Захаров «передал» табличку «первого» другому вице-мэру Олегу Клемешову. После «понижения» в компетенции Захарова, как и прежде, остались организационная и кадровая сферы. В декабре Локоть решил именно ему передать полномочия, подвисшие из-за де-юре временного отстранения политического вице-мэра Артёма Скатова от должности по требованию силовиков. Если он не вернётся в городскую администрацию, это «увольнение» в рейтинге значимых кадровых событий даст фору вице-мэрским рокировкам в Новосибирске 2022 года.

Функционал ставшего «первым» Клемешова не изменился: как раньше, он курирует городское хозяйство. При этом Локоть упомянул о «реалиях», в которых обязательства в этой сфере и в благоустройстве «в рамках исполнения национальных проектов и наших, региональных и городских планов, резко возросли».

Последним «хозяйственником», которого нынешний глава Новосибирска одаривал «премьерским» статусом, был Андрей Ксензов в 2014 году. Тот тоже баллотировался в мэры, и в самый последний момент вышел из гонки. «Первым» после Локтя он оставался недолго. Через год после выборов Ксензова, в котором публика продолжала видеть потенциал, «попросили» из городской администрации. Ещё через два Анатолий Евгеньевич вступил с Андреем Евгеньевичем в открытый конфликт — «попросил» последнего и из новосибирского метрополитена, который тот возглавил в 2015-м. Кстати, в 2019-м преемник Ксензова на городском хозяйстве Данияр Сафиуллин и без приставки «первый» вырос до оппонента действующего мэра.

Похоже, в 2022-м Анатолий Локоть оказался готов вывести из тени человека, курирующего коммунальную сферу. Градоначальник «подсветил» Клемешова, повысив того в административно-командной иерархии, аккурат к наступлению сезона так некстати рвущихся труб и засыпающих дороги снегопадов, что подстёгивает критику мэрии. А может просто больше нет резона опасаться соперничества со стороны профи по городскому хозяйству. С тех пор, как в Новосибирск прибыл новый министр региональной политики Андрей Клюзов, в кулуарах региональной власти только и разговоров, что об отмене прямых выборов главы Новосибирска, да кандидатах в сити-менеджеры.

В числе кадровых событий в городской администрации стоит упомянуть февральскую отставку начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка. В мае на его место пришёл Сергей Эпов.

В начале года должность руководителя управления культуры мэрии покинул Сергей Державец и к обязанностям приступила экс-начальник комитета по делам молодёжи мэрии Ирина Соловьева.

В апреле новым начальником управления по земельным ресурсам (департамент земельных и имущественных отношений мэрии) стал Вячеслав Зарубин, а председателем комитета муниципальной жилищной инспекции (департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска) — Сергей Верещак.

Новосибирская область

Уходящий год — не только «спецоперационный» и мобилизационный. Политические и кадровые шаги глава региона делает с оглядкой на тот факт, что период ещё и предвыборный. Пятилетний срок полномочий командированного в 2017-м в Новосибирскую область и через год избранного губернатором заканчивается в 2023-м. Андрей Травников публично заявил, что уже принял решение, но не скажет, какое. Вот только в этой стране решения принимает один человек, и его кабинет не в Новосибирске. Судя по неопределённости губернаторского выступления, риторике, исходящей из стен областного правительства, а также от прокремлевских экспертов, окончательного вердикта по Травникову Москва пока не дала, в чём он зачем-то инициативно взял и признался. Но до весны ещё есть время, а в наши дни — это почти вечность. Те, кто спланировал Травникову такое публичное высказывание, без учёта содержания разговоров новосибирской элиты «в кулуарах», скорее всего, совершили политтехнологическую ошибку. А ведь губернатор загодя обновил политический блок.

Шансов остаться у него не меньше, чем уехать, а прогнозы и инсайды при нынешней власти — гадание на кофейной гуще. Ещё в августе «Континент Сибирь» рассказал, что Травников ждёт, когда в Томской области завершит работу партийный технолог Андрей Клюзов. На сентябрьских выборах официально стал губернатором Владимир Мазур, которого за полгода до этого президент назначил исполняющим обязанности главы. Но на этом миссия Клюзова в соседнем субъекте не закончилась. Он его покинул, когда в Томске бесповоротно закрутился механизм отмены прямых выборов мэра. После этого, в ноябре, Андрей Клюзов возглавил министерство региональной политики в статусе заместителя председателя правительства Новосибирской области. Судя по разговорам в коридорах местной власти: в любой момент по сигналу сверху процесс ликвидации мэрских выборов может завертеться и в Новосибирске. А может и не завертеться — зависит от политической конъюнктуры и вердикта кремлёвских аналитиков.

Предшественник нынешнего министра регионполитики Игорь Яковлев остался в команде Андрея Травникова, переместившись из вице-премьеров в вице-губернаторы. В новой ипостаси он занимается «организацией взаимодействия с муниципальными образованиями», что входило в сферу его компетенции на предыдущей должности. В контексте административной реформы, курса на закрепление вертикали власти и маячащей перспективы отказа от выборов главы Новосибирска работы хватит и Яковлеву, и Андрею Клюзову. У последнего задачи нестандартные: избирательная кампания в новых экономических, геополитических, мобилизационных и идеологических условиях.

Нестандартности задачам добавляет законодательная ветвь власти Новосибирской области, знающая себе цену. В предвыборный год она круто бодрит команду губернатора: не устаёт бороться против концессий, делать заявления о «преступных схемах» и вообще всячески заставляет с собой считаться при принятии решений. Тумблер критической энергии ненароком сорвал на максимум сам Андрей Травников, когда уволил одного из подопечных спикера ЗС с поста руководителя подконтрольного региональному правительству ООО «Агентство жилищного строительства Новосибирской области». Речь о застройщике, лидере местного отделении партии «Родина» Вячеславе Илюхине. Его сменил на этом поприще коллега по областному парламенту, тоже представитель строительного бизнеса, член фракции КПРФ Ашот Рафаелян.

Завершая «строительную» тему, стоит обратить внимание, как долго губернатор ждал утверждения главой регионального Минстроя Алексея Колмакова. Заксобрание дало добро только в октябре, почти год спустя после отставки его предшественника Ивана Шмидта. Понятное дело, тянул не областной парламент. В первую очередь не до того было загруженной администрации президента, чьё внимание последние месяцы простирается за пределы традиционных регионов дофевральского формата. Но в период, пока Колмаков работал с приставкой и.о, у некоторых депутатов было время напомнить, что главу министерства согласует Заксобрание и намекнуть, что могут и не проголосовать за кандидата от губернатора. Впрочем, до сих пор главе области удавалось в самых патовых ситуациях нажать, куда нужно, чтобы отрегулировать постоянно сбивающиеся настройки в механизме парламентской сговорчивости.

Отставка Натальи Ярославцевой с поста главы министерства культуры Новосибирской области — симптоматична для судьбоносного 2022 года, когда пользуясь моментом, рьяные философы-традиционалисты всё настойчивее пытаются убеждать публику, что несвобода лучше свободы, а на Западе — кромешный ад и содомия. Решение Андрея Травникова вернуть Ярославцеву в 2020-м году в региональную исполнительную власть некоторые наблюдатели восприняли с энтузиазмом как веяние свежего воздуха. В атмосфере морализаторства и запирания культурных форточек на менторски-духовные скрепы Наталья Ярославцева успела вернуться через ту же дверь, в которую входила за два года до того. Вернулась на должность директора Новосибирского института мониторинга и развития образования. Это было ещё в апреле, но до сих пор новый глава регионального минкульта официально не утверждён. Комментировать такие события, как увольнение директора «Красного Факела» Александра Кулябина или выкорчёвывание за позицию фамилии режиссера Тимофея Кулябина с сайта театра (попробуйте перейти по ссылкам, связанным с его именем), чьи постановки приносили ему «Золотые маски», — это забота Юрия Зимнякова. Он 10 месяцев исполняет обязанности министра. Для него не впервой, он был в роли и.о в 2019-2020-м, между увольнением Игоря Решетникова и назначением Ярославцевой. Впрочем, дежавю сейчас в тренде.

Несколько месяцев ушло и на утверждение нового руководителя министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Андрей Даниленко написал заявление об увольнении в декабре 2021-го. Экс-мэр Бердска Евгений Шестернин получил назначение на этот пост в октябре 2022-го.

Регионального министра юстиции губернатор утвердил быстро. Татьяна Деркач официально возглавила структуру спустя две недели после отставки Натальи Омелехиной, которая устроилась проректором в НГУ.

В феврале же руководителем министерства науки и инновационной политики Новосибирской области вместо Алексея Васильева стал Васильев Вадим.

Также в 2022 году Андрей Травников поставил бывшего депутата Госдумы и экс-топ-менеджера «Ростелекома» Максима Кудрявцева на должность вице-губернатора в Москве. Прежде восемь лет это кресло занимал Василий Смирнов.

В 2022 году значимые кадровые перемены происходили и в силовых структурах региона. В феврале новым главой Госавтоинспекции Новосибирской области стал полковник полиции Александр Бабенков. Его предшественник полковник полиции Андрей Маерчук умер от коронавируса в апреле 2021 года.

В марте президент РФ назначил Алана Купеева начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области. До этого региональным ГУФСИН руководил Юрий Емец, который в ноябре 2021 года возглавил управление Ярославской области.

В августе в отставку ушёл прокурор Новосибирской области Яков Хорошев. Его сменил бывший прокурор Амурской области Александр Бучман. Новый руководитель оперативно погрузился в местную повестку, под его управлением ведомство неутомимо держит в тонусе власть Новосибирска и Новосибирской области: проверяет уборку снег а , реагирует на коммунальные аварии, контролирует стоимость услуг вывоза мусора и прочее. Прокуратура не спускает руки с пульса самых чувствительных тем. 13 декабря из-за нарушений условий концессионных соглашений представление прокурора области получил губернатор. Через три дня выступление Александра Бучмана перед депутатами Заксобрания предварило обсуждение важнейшего законопроекта — о бюджете. Прокурор перечислил, за какими вопросами его структура будет следить особенно пристально, но главное — он красноречиво обозначил своё намерение быть участником политических и административных процессов в Новосибирской области, являя тем самым новый публичный статус силовых ведомств как их фронтмен-предстоятель.