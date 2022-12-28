Гендиректором новосибирского завода полупроводниковых приборов стал уроженец Ульяновской области

Алёна Золотова
 
Гендиректором новосибирского завода полупроводниковых приборов стал уроженец Ульяновской области
Фото Михаила Перикова

26 декабря новым генеральным директором АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» назначен Павел Долгановский. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Источник «Континента Сибирь» рассказал, что новый директор Павел Долгановский был подобран из Ульяновска группой компаний «Элемент», которая владеет заводом. В открытых источниках встречаются упоминания полного тезки Долгановского из Ульяновской области. В частности на сайте димитровградской школы говорится, что в 2022 году Павел Долгановский выступал перед школьниками на тему противодействия коррупции, он был представлен как «главный специалист — эксперт отдела безопасности». Какой именно организации — нигде не уточнено.

До этого три месяца на должности гендиректора НЗПП «Восток» пробыл Евгений Масленников. Чуть дольше на этом месте задержался его предшественник — Дмитрий Жидков, пробывший на посту руководителя предприятия с 1 декабря 2021 года по 26 сентября 2022 года.

С 2006 по 2021 год руководил заводом Владимир Исюк. Он ушёл в ноябре 2021 года по решению ГК «Элемент», куда входит предприятие. Напомним, что к моменту прихода в компанию Исюка в 2006 году на предприятии упал объем заказов, росла кредиторская задолженность, и перед новым руководителем стояла задача «реанимировать» организацию, с которой он справился. Под его руководством завод значительно расширил масштабы своей деятельности. В феврале 2020 года научно-производственное предприятие «Восток» было реорганизовано и вошло в состав Новосибирского завода полупроводниковых приборов с ОКБ (НЗПП с ОКБ). После объединения с НПП «Восток» предприятие заметно нарастило производственные мощности. 

Напомним, что ранее стало известно, что «Энергомаш-БКЗ» займется модернизацией одной из новосибирских ТЭЦ.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  