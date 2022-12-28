Гендиректором новосибирского завода полупроводниковых приборов стал уроженец Ульяновской области

26 декабря новым генеральным директором АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» назначен Павел Долгановский. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Источник «Континента Сибирь» рассказал, что новый директор Павел Долгановский был подобран из Ульяновска группой компаний «Элемент», которая владеет заводом. В открытых источниках встречаются упоминания полного тезки Долгановского из Ульяновской области. В частности на сайте димитровградской школы говорится, что в 2022 году Павел Долгановский выступал перед школьниками на тему противодействия коррупции, он был представлен как «главный специалист — эксперт отдела безопасности». Какой именно организации — нигде не уточнено.

До этого три месяца на должности гендиректора НЗПП «Восток» пробыл Евгений Масленников. Чуть дольше на этом месте задержался его предшественник — Дмитрий Жидков, пробывший на посту руководителя предприятия с 1 декабря 2021 года по 26 сентября 2022 года.

С 2006 по 2021 год руководил заводом Владимир Исюк. Он ушёл в ноябре 2021 года по решению ГК «Элемент», куда входит предприятие. Напомним, что к моменту прихода в компанию Исюка в 2006 году на предприятии упал объем заказов, росла кредиторская задолженность, и перед новым руководителем стояла задача «реанимировать» организацию, с которой он справился. Под его руководством завод значительно расширил масштабы своей деятельности. В феврале 2020 года научно-производственное предприятие «Восток» было реорганизовано и вошло в состав Новосибирского завода полупроводниковых приборов с ОКБ (НЗПП с ОКБ). После объединения с НПП «Восток» предприятие заметно нарастило производственные мощности.

Напомним, что ранее стало известно, что «Энергомаш-БКЗ» займется модернизацией одной из новосибирских ТЭЦ.