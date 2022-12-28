Эксперты рассказали, стоит ли отправляться на отдых в Азию на фоне новой волны ковида

В Китае наблюдается новая волна заболеваемости ковидом. При этом власти намерены открыть границу для турпотока уже с 8 января. «Континент Сибирь» поговорил с экспертами и узнал, стоит ли опасаться новой ковидной волны и закупаться билетами в Азию для отдыха.

Ученые выяснили причину новой волны заболеваемости ковида в Китае. Оказалось, что к волне заражений коронавирусом в Китае привело распространение субвариантов омикрон-штамма, который до этого выявили в разных странах. Bloomberg писал, что за один день, 20 декабря, заразились 37 млн человек. При этом, по официальным данным китайских властей на 22 декабря, коронавирус обнаружен у 3761 человека на материковой части Китая. 25 декабря власти перестали публиковать статистику по заболеваемости.

«В этом осенне-зимнем сезоне вспышка заболеваемости в Китае носит догоняющий по отношению к остальному миру характер. Дело в том, что в Китае в октябре решили наконец-то отменить большинство противоэпидемических мер и ослабить противоэпидемический контроль на границе. В результате в страну были завезены субварианты омикрона. Население Китая, в основном, было привито от коронавируса в 2021 году инактивированной вакциной на основе самого первого варианта коронавируса, которая практически от омикрона не защищает, как и первая версия Спутника V. Вот поэтому там сейчас и подъем заболеваемости, который мы в России пережили прошлой зимой-весной», — рассказал доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.

При этом китайские власти намерены открыть границу для туристов уже с 8 января. Эту информацию сообщило South China morning post 26 декабря. Власти Китая считают, что омикрон менее опасен, поэтому нет надобности вводить обязательный карантин для путешественников.

«В отношении поездок за рубеж в смысле ситуации с гриппом и коронавирусом никто вам всеобъемлющего прогноза не даст: везде ситуация разная, у каждого россиянина свой иммунный статус в отношении этих инфекций, да и вакцинированы все по-разному. Кроме того, есть ограничения и по странам, и по рейсам, да и банковские карты наши почти нигде не работают. Так что всё зависит от вас самих и ваших возможностей. Если вы молоды и свежевакцинированы, то почему бы и нет. Но всё-таки сейчас больше стоит вопрос ситуации с авиарейсами», — сообщил академик.

По мнению директора туристической компании «Центральное Бюро путешествий», члена Новосибирской ассоциации туристических организаций («НАТО») Игоря Соловьева вопрос с туристическими поездками в Китай стоит отложить.

«Логика подсказывает, что пролета с 8 января не будет. Даже если Китай откроет границу для турпотока, то не факт что Россия позволит людям направиться в азиатскую страну из-за увеличения заболеваемости ковидом. Опыт предыдущих двух лет подсказывает, что безопасная глубина продаж билетов — максимум месяц. Поэтому я бы рекомендовал людям спокойно отметить Новый год и начать планировать поездки уже в 2023 году. По моему мнению, к весне ситуация стабилизуется», — рассказал Игорь Соловьев.

Напомним, что ранее приостановлены рейсы одного из авиаперевозчиков в Египет из-за проблем с пролетом из-за проблем с согласованием транспортного пути в обход Иордании.