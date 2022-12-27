«Кузбассразрезуголь» организовал к Новому году настоящий хоровод подарков

УК «Кузбассразрезуголь» вручил корпоративные новогодние подарки более чем 12 тысячам пенсионеров и почти 12 тысячам детей работников. Долгожданные новогодние подарки — конфеты, шоколад, другие кондитерские изделия и игрушки. На эти цели компания направила цели почти 20 млн. рублей, что на 6,2 млн. рублей больше, чем в прошлом году.

«В этом году компания решила поздравить детей своих работников не просто традиционными сладостями в красочной упаковке. Содержимое подарка, упакованное в яркий рюкзак, мы дополнили игрушкой-символом года, сборной кормушкой для птиц и развивающей книгой-игрой, – комментирует заместитель генерального директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по персоналу и общим вопросам Юлия Борисова. – Новогодний сюрприз получился вкусным и полезным, он будет радовать ребят и после того, как праздники закончатся».

Кроме того две тысячи благотворительных подарков в преддверии Нового года и Рождества «Кузбассразрезуголь», по многолетней традиции, передал воспитанникам детских домов, школ-интернатов и детей из малообеспеченных кузбасских семей. А сотрудники управления УК «Кузбассразрезуголь» в рамках благотворительной акции «Елка добра» передали именные новогодние подарки (игрушки, гаджеты, часы и др.) для ребят из детского дома №2 г. Кемерово.

Накануне праздника в угольной компании уже в десятый раз подвели итоги ежегодного новогоднего конкурса детских поделок, учредителем которого выступает благотворительный фонд «Дети России». В этом году он собрал рекордное количество участников – 300 юных мастеров представили свои версии экологической «Елочки с иголочки». Все ребята получили заслуженные сладкие подарки.