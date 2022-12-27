Экс-депутата Законодательного собрания Алтайского край приговорили к 7 годам лишения свободы условно и штрафу в 5 миллионов рублей. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба суда Советского района Новосибирска.

Бывшему депутату и по совместительству экс-руководителю строительной компании ОАО «Стройгаз» Всеволоду Кондратьеву, обвиняемому по ст. 291 УК РФ (дача взятки), назначили испытательный срок 5 лет и штраф на сумму 5 млн. рублей.

Напомним, что на Кондратьева дело было заведено летом 2020 года. Согласно материалам следствия фирма чиновника взяла на себя обязательства по строительству многоквартирного дома в Барнауле по госконтракту. Однако бизнесмен нарушил требования договора относительно реального хода строительства и фактической стоимости работ.

В октябре 2015 года экс-депутат через посредника дал 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств Сибири, которое выступало заказчиком этого объекта, чтобы получить снисходительное отношение к качеству работ и общее покровительство.

Летом 2020 года обвиняемый был задержан.

Напомним, ранее мы сообщали, что суд признал бывшего помощника руководителя администрации главы Хакасии виновным в подстрекательстве к мошенничеству.

Фото с сайта www.akzs.ru