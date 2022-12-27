«Континент Сибирь» публикует поздравление с Новым годом от известного ресторатора Дениса Иванова.

Дорогие новосибирцы!

Искренне поздравляю вас с наступающим 2023 годом!

Пусть новый год принесет вам много радостных событий, подарит доброе здоровье и благополучие! Пусть рядом с вами весь год будут самые близкие и родные люди, а их поддержка станет верным залогом вашего успеха!

Желаю вам исполнения всех желаний, которые вы успеете загадать под звон бокалов и бой новогодних курантов. Ведь сколько бы нам ни было лет, мы все в новогоднюю ночь ждем чуда. Давайте же верить в то, что чудеса реальны, — и наши мечты обязательно сбудутся!

Желаю, чтобы вас не покидала надежда на счастливые, светлые перемены, а оптимизм стал главной движущей силой всех ваших свершений в наступающем году!

Есть множество вариантов отметить Новый год, кроме домашних посиделок перед телеэкраном, — веселая вечеринка с друзьями в караоке-баре или романтичная новогодняя ночь в ресторане с самыми близкими. Идею незабываемого праздника рады предложить в том числе заведения нашей ресторанной группы, где встречи с вами ждут не только в новогоднюю ночь, но и во все последующие праздничные дни.

Мира, добра и благоденствия вам и вашим семьям. С Новым годом!

С уважением, ресторатор Денис Иванов