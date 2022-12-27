Члены партии «Справедливая России — за правду» из Новосибирской области направят броневик в зону СВО

Представители партии «Справедливая России — за правду» (далее — СРЗП) от Новосибирской области подготовили к отправке в зону специальной военной операции (СВО) гуманитарную помощь и автомобили. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил источник в партии.

Напомним, что члены регионального отделения партии СРЗП в ноябре 2022 года объявили о старте проектов «УАЗ на Донбасс» и «ГАЗ на Донбасс». По данным партии, в начале января машины, нагруженные гуманитарной помощью, направятся в зону СВО.

«В праздничные дни, ориентировочно 3-4 января, отправится УАЗ, модифицированный для езды в условиях бездорожья. Ещё пойдет бронированная ГАЗель, также усиленная и прошедшая техобслуживание. Машины загрузят 4 полевыми печами, медикаментами и теплой одеждой. Возможно, будет что-то еще, сейчас решаем этот вопрос. В сборе гумпомощи принимали активное участие члены партии СРЗП и Совет отцов в Новосибирской области», — рассказал «Континенту Сибирь» депутат Госдумы РФ от СРЗП Александр Аксёненко.

Куратор проекта «ГАЗ на Донбасс» Михаил Большов сообщил, что, благодаря совместным усилиям партнёров, удалось собрать необходимую сумму для приобретения бронированной ГАЗели. Бывший инкассаторский броневик приобретен в Барнауле, в настоящее время завершается техобслуживание и модернизация машины в автомастерской знакомых Михаила Большова. Автомастерская оказывает благотворительную помощь, так как родственники и знакомые сотрудников мастерской принимали участие в СВО. По словам Михаила Большова, сын одного из механиков погиб во время боевых действий.

Активист СРЗП в Новосибирской области добавил, что в доставке ГАЗели в Новосибирск также принял участие автомобильный блогер Владимир Кириллов. Запланирована поездка активистов и волонтёров партии СРЗП с целью передать броневик в прифронтовую полосу.

«Нам требуется ещё некоторое время, чтобы завершить приведение броневика в порядок. Также мы планируем заполнить бронекапсулу ГАЗели гуманитарной помощью, чтобы совершить поездку на Донбасс с максимальной пользой», – отметил Михаил Большов.

Член партии уточнил, что ГАЗель отправится в зону СВО караваном вместе с внедорожником, который был предоставлен главой рабочего поселка Линёво (Искитимский район) Дмитрием Грушевым и как раз подготавливается заместителем председателя совета новосибирского регионального отделения партии Сергеем Шиловым, который курирует проект «УАЗ на Донбасс». Сергей Шилов и Дмитрий Грушевой намереваются лично отогнать внедорожник в зону СВО. Александр Аксёненко уточнил, что к делегации возможно присоединится действующий член СРЗП, председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров.