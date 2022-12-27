Олег Бугаков поздравляет с наступающим Новым годом

«Континент Сибирь» публикует поздравление с Новым годом от председателя ЗАО племзавод «Ирмень» Олега Бугакова.

Дорогие, уважаемые жители Новосибирской области!

От всего коллектива племзавода «Ирмень» поздравляю вас с наступающим 2023 годом!

Пусть будущий год принесет вам то, чего не хватает сегодня каждому, — радость и счастливую уверенность в завтрашнем дне! Желаю вам встретить этот Новый год в прекрасном настроении, обязательно — в кругу самых близких и родных людей, с добрыми надеждами и смелыми планами.

Так повелось, что каждый человек — сколько бы ни было ему лет — ждет под Новый год чудес и счастливого обновления. Так пусть же случится то чудо, о котором мечтает каждый из вас! И конечно, сегодня у всех нас есть общая мечта — мечта о долгожданном мире и спокойствии для наших семей. Уверен, именно это станет главным пожеланием для многих под звуки новогодних курантов. Так давайте же верить в то, что это чудо обязательно произойдет!

Племзавод «Ирмень» продолжает работать на благо всех жителей Новосибирской области. Несмотря ни на какие трудности, мы наращиваем производство важнейшей продукции для питания — мяса, молока, а также продуктов из них. Главная наша цель — сделать доступными для каждого жителя нашей необъятной области исключительно свежие и экологически чистые продукты. Обещаю, что и в следующем году мы не отступим от этой цели, используя все свои силы и возможности не только для поддержания продовольственной безопасности региона, страны, но и для сохранения качества жизни наших сограждан.

С наилучшими пожеланиями, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков