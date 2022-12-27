В Институте ядерной физики СО РАН рассказали о ходе реализации проекта СКИФ

Ученые Академгородка продолжают подводить итоги уходящего года. 27 декабря, вслед за археологами, главные результаты своей работы обнародовали в Институте ядерной физики СО РАН.

«Этот год, несмотря на все сложности, получился для нас очень позитивным, многое удалось сделать. Хотя, конечно, всегда хочется сделать еще больше», – констатировал директор ИЯФ СО РАН, академик РАН Павел Логачев.

Наиболее известным проектом, в котором участвуют в настоящее время новосибирские физики-ядерщики, является, конечно, строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП СКИФ), который должен стать самой мощной установкой такого типа в мире. Уникальные характеристики СКИФ будут обеспечены, в том числе, благодаря особой магнитной структуре основного кольца ускорительного комплекса, которая разрабатывается и производится в ИЯФ.

Параллельно с этим идет работа и над другими узлами и элементами установки, полным ходом идет подготовка к разгону первого пучка частиц. «В этом году ряд западных фирм-производителей по разным причинам отказались от участия в проекте, но это не помешает его реализации и, надеемся, не окажет существенного влияния на график работ. Тем более, наиболее важное оборудование мы изготавливаем на собственных производственных мощностях», – подчеркнул Павел Логачев и напомнил, что сам источник синхротронного излучения планируется создать к концу 2023 года.

Еще один мега-проект института в области ядерной физики – строительство коллайдера Супер С-тау фабрика – в прошлом году было решено реализовывать в Сарове, но новосибирские физики остаются в числе главных его участников. Именно в ИЯФ СО РАН в этом году подготовили детализированный план будущих экспериментов на этой установке, который станет решающим документом при её проектировании. И хотя ее строительство вряд ли начнется раньше 2025 года, ученые хотят, как можно скорее перевести проект в практическую плоскость.

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев также рассказал о тех задачах, которые в рамках этого проекта решают в Новосибирске уже сейчас. Обеспечение нужной эффективности работы Супер С-тау фабрики также во многом зависит от специальных магнитов, которые были разработаны сотрудниками ИЯФ СО РАН. Ранее в России такие магниты делать не умели, да и в мире число лабораторий, способных их произвести можно было посчитать с помощью пальцев одной руки. Теперь к ним добавилась еще одна, в новосибирском Академгородке.