Экс-помощник председателя правительства Хакасии приговорен к условному сроку

Суд признал бывшего помощника руководителя администрации главы Хакасии Виктора Гаранина виновным в подстрекательстве к мошенничеству, а директор «Леса Хакасии» Андрей Васильев приговорен к реальному сроку. Оба мужчины замешаны в деле о покупке древесины.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия вынесло приговор по делу бывшего помощника руководителя администрации главы Республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия Виктора Гаранина и бывшего директора АУ РХ «Леса Хакасии» Андрея Васильева.

«В период с октября по декабрь 2020 года Гаранин, действуя из корыстных побуждений, склонил Васильева к совершению хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя из Красноярского края. Реализуя преступный умысел, 11 февраля 2021 года Васильев при подстрекательстве Гаранина путем обмана получил от предпринимателя денежные средства в сумме около 4 миллионов рублей за способствование в заключении прямых договоров купли-продажи древесины надлежащего качества между АУ РХ «Леса Хакасии» и юридическим лицом в общем объёме более 13 тысяч куб.м», — говорится в сообщении ведомства.

При этом следствие и суд установили, что Васильев не собирался исполнить часть незаконной сделки, так как не обладал полномочиями. Аналогичный инцидент был в 2019 году. Тогда Васильев получил обманным путем 1 млн рублей от знакомого предпринимателя.

Васильев обвинен в мошенничестве, а Гаранин в подстрекательстве к покушению на мошенничество в особо крупном размере.

«Приговором суда Виктору Гаранину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Андрею Васильеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщило следственное управление. Приговор в силу не вступил.

Напомним, что ранее заведено очередное уголовное дело о нарушениях при подготовке к Универсиаде в Красноярском крае.