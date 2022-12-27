Наталья Ярославцева об увольнении Александра Кулябина: «Я бы не смогла принять такого решения»

Экс-министр культуры Новосибирской области, ныне директор Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО) Наталья Ярославцева прокомментировала увольнение Александра Кулябина с поста руководителя театра «Красный факел».

В разговоре с «Континентом Сибирь» 27 декабря Наталья Ярославцева выразила сожаление в связи с увольнением директора театра.

«Когда уходит директор, который знает и понимает свою задачу, к которому привыкла труппа, это всегда горько. С другой стороны, лидер имеет право принять решение. Тем более, подводных камней мы не знаем. Я не принимала и не смогла бы принять такого решения», — прокомментировала ситуацию «Континенту Сибирь» Наталья Ярославцева, отметив, что не знает, с чем это решение может быть связано.

Напомним, что Александр Кулябин, руководивший театром «Красный факел» с 1999 года, был уволен со своего поста по инициативе минкульта Новосибирской области 23 декабря. Решению предшествовала отмена спектаклей его сына Тимофея Кулябина, занимавшего должность главного режиссёра театра до конца апреля текущего года и уволившегося по собственному желанию. Стоит отметить, что в декабре в «Красном факеле» прошёл показ постановки «Сын» петербургского режиссёра Алексея Слюсарчука по пьесе Флорина Зеллера, где содержались отсылки к нынешним событиям на Украине.

Исполняющим обязанности руководителя театра после увольнения Александра Кулябина была назначена первый заместитель директора «Красного факела» Алла Захарченко. Позже стало известно, что новым директором театра стала Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая театр «Старый дом».