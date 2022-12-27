Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравляет горожан с наступающим новым годом

«Континент Сибирь» публикует поздравление с новым годом от мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Дорогие новосибирцы!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим новым, 2023 годом!

Подходит к концу 2022 год – яркий и очень непростой. Наша страна переживает особенный период – нарушен миропорядок, царивший долгие годы, и всем нам приходится адаптироваться к новым условиям. Этот год стал переломным во многих сферах нашей жизни, поворотной точкой на пути развития России. Несомненно, он станет важной вехой в истории нашей страны, нашего города!

Мы встречаем Новый год с оптимизмом и надеждой на лучшее. Тот задел, который был наработан за предыдущие годы, позволил нам справиться со многими трудностями. Мы не отказались от взятых на себя обязательств, продолжали реализацию крупных проектов в сфере строительства, транспорта, благоустройства городских территорий.

Знаковым событием уходящего года, которое сплотило городское сообщество, сделало нас увереннее и сильнее, стала установка стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Двухлетняя работа по подготовке памятного знака завершилась грандиозным открытием, в котором приняли участие ветераны, жители города и представители трудовых династий – продолжатели славных созидательных традиций.

Одной из главных задач уходящего года стало завершение строительства станции метро «Спортивная», а также крупного природного парка «Арена», который изменил облик прибрежной зоны Оби. Уверен, эта территория, которую мы намерены развивать и дальше, станет центром притяжения горожан и гостей Новосибирска.

В нашем городе не снижаются темпы жилищного строительства, что говорит об экономической стабильности Новосибирска. По итогам 2022 года будет введено более 1,2 миллиона квадратных метров жилья – около 12 тысяч квартир. Также в городе продолжалось строительство социальных объектов – школ и детских садов. К 1 сентября уходящего года мы открыли две новые школы: № 219 в Калининском районе и гимназию № 3 в Академгородке. Капитально отремонтировали здание школы № 167.

Сейчас продолжается строительство школы № 220 в микрорайоне «Европейский берег» и нового здания школы № 54 в Центральном районе Новосибирска. Кроме того, приступили к возведению здания с бассейном для лицея № 185 в Октябрьском районе.

Все эти достижения стали возможны благодаря трудолюбию новосибирцев, их умению объединяться для решения общих и важных для города и страны задач!

Дорогие друзья! Я желаю, чтобы все ваши тревоги и разочарования остались в уходящем году, чтобы в преддверии этого волшебного праздника вы открыли сердце всему новому, доброму и светлому.

Пусть 2023-й станет годом новых достижений, радостных событий, исполнения самых заветных желаний. Крепкого вам здоровья, благополучия, взаимопонимания и семейного счастья!

Мэр Новосибирска – Города трудовой доблести Анатолий Локоть