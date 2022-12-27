Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством

Дорогие новосибирцы! Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляю вас наступающим Новым годом и Рождеством!

В уходящем году нам приходилось решать задачи повышенной сложности и принимать нестандартные решения, но он позволил отделить важные цели от ненужных сомнений, получить необходимый опыт и даже вопреки обстоятельствам продолжать идти вперед вместе с теми, в ком чувствуем опору.

Да, 2022 выдался непростым – научил смотреть на мир иначе и сделал сильнее. Надежность, взаимная поддержка и уважение интересов друг друга – эти ценности важны как никогда именно сейчас. Следуя им, мы отпустим тревоги, наверстаем упущенное, расставим все точки над i, поднимемся над обыденностью, приумножим количество радостных событий, оставляющих заметный след в чьей-то жизни, и бережно сохраним воспоминания о них.

Новый год, сверкающий огнями гирлянд в ароматах елки и мандаринов – лучшее время для пожеланий: ведь каждый из нас знает, что они обязательно исполнятся, стоит только приложить усилия, проявить волю и поверить в себя.

Желаю вам здоровья, оптимизма, вдохновения и благополучия. Пусть возможностей дать своим близким самое лучшее будет больше! Пусть 2023 год станет для них и для вас счастливым!

Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран