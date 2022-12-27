МТС и МУП «Горэлектросети» Горно-Алтайска подключили городские электросчетчики к интернету вещей

МТС и МУП «Горэлектросети» Горно-Алтайска реализуют проект по удаленному мониторингу электроэнергии в жилых домах. На первом этапе установлено 300 IoT-электросчетчиков МТС для автоматизированного учета электроэнергии в квартирах, домах и на предприятиях Горно-Алтайска.

Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с квартирных и прочих приборов учета и по защищенным каналам связи передают данные о расходе электроэнергии в систему мониторинга Горэлектросетей. Использование умных приборов позволяет коммунальщикам непрерывно получать информацию о состоянии объектов, фиксировать все отклонения (отключение, скачки напряжения) в работе и благодаря этому предотвращать любые аварийные ситуации.

«Мы планируем, что более 1500 SIM-карт МТС, установленных в электросчетчиках домов и трансформаторных подстанций, будут обеспечивать работоспособность энергосетей Горно-Алтайска, — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — Сбытовые организации благодаря внедрению интернета вещей могут онлайн контролировать расход коммунальных ресурсов, дистанционно получая информацию онлайн со всех объектов, что, по нашей оценке, сокращает затраты компаний на 25 процентов».

Снятие и передача показаний электросчетчиков в автоматическом режиме исключает человеческий фактор. Благодаря внедрению интернета вещей станут прозрачными и расчеты потребителей коммунальных услуг, и расчеты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, ведь каждая из сторон видит реальные объемы потребления энергоресурсов. На основании собранных данных можно проводить анализ и контролировать объем потребляемых ресурсов, а также удаленно отключать счетчики неплательщиков за электроэнергию, что дает возможность снизить издержки.