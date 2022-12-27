Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком обсудил вопросы развития электроэнергетики региона. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Новосибирской области 26 декабря.

Замминистра отметил, что во всех регионах России на данный момент проходит формирование общих центров ответственности, которые будут отвечать за качество электроснабжения пользователей. Сейчас продолжается программа консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО). Основная задача проекта — это уменьшение количества недобросовестных предприятий, неспособных самостоятельно убрать последствия аварийных ситуаций.

На первом этапе программы консолидации пройдет корректировка критериев отнесения к ТСО. На втором этапе будут назначены системообразующие сетевые компании в каждом регионе.

Андрей Травников отметил ценность двух наиболее крупных энергопредприятий Новосибирской области:

«Она была для меня очевидной ещё в 2017 году. Нет больше в стране субъекта с такой большой консолидацией электросетевого хозяйства в руках независимого оператора. Это очень ценный актив для развития региона, а потому эту консолидацию необходимо сохранить и даже укрупнить в составе «Россетей».

За 2023-2025 год планируется в значительной степени уменьшить количество территориальных сетевых организаций. Для этого в Новосибирской области создана рабочая группа по анализу деятельности ТСО и выработке предложений по вопросу консолидации электросетевых активов, а также утверждён план основных мероприятий по совершенствованию деятельности территориальных сетевых организаций и ликвидации бесхозяйных электросетевых объектов на территории Новосибирской области.

Фото с сайта Правительства Новосибирской области