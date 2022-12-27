В залах Института археологии и этнографии СО РАН открылась новая выставка «Ездовые животные народов Сибири: мифы и реалии». Как говорят ученые, идея такой выставки возникла давно, и теперь ее удалось реализовать в том числе благодаря открытию в институте новых экспозиционных площадей.



«Транспортная тема» играет важную роль в истории освоения Сибири, с ее тысячекилометровыми просторами, и, казалось бы, в общих чертах она общеизвестна. Население южной Сибири передвигалось на лошадях, их северные соседи – запрягали оленей, а многочисленные водоемы те и другие пересекали на лодках. Но посетители выставки смогут убедиться, что она намного шире, отражает целый пласт культуры здешних жителей и имеет два одинаково важных контекста – реальный и мифологический. Среди экспонатов есть довольно уникальные объекты: одно из самых ранних изображений всадника в истории человечества, найденное на территории Колыванского района, фрагменты упряжи, найденные на плате Укок, которые смогли сохраниться до наших дней лишь благодаря уникальным природным условиям в этой части Горного Алтая и реконструкция захоронения с конем эпохи гуннов и Великого переселения народов.

С помощью одного из организаторов выставки, ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук Андрея Бородовского мы составили краткий список животных, верхом на которых люди осваивали сибирскую географию.

Верблюд

– Скажите, верблюд же чисто среднеазиатская история, какое отношение он имеет к Сибири?

– Действительно, верблюд для нас – это почти экзотика, он выступает как маркер связей с регионами Средней (Центральной) Азии. Хотя в лесостепной части территории между Обью и Иртышем находили отдельные кости верблюдов, относящиеся к эпохе раннего Железного века. Есть отдельные изображения верблюдов, например, на зеркалах скифского времени, найденных на Алтае. Пожалуй, самым интересным артефактом является изображение кочевника, едущего верхом на верблюде-бактриане, который с конца XIX века хранится в коллекции Томского университета. Но все же, в основном изображения верблюда обычно выступают примерами связей между сибирскими народами и гораздо более южными регионами. Может, кто-то и в Сибири ездил на верблюдах, поскольку, повторю, кости этих животных мы находили, причем, относящиеся ко временам, когда здесь жили народы, использовавшие ездовых животных. Но прямых доказательств езды именно на верблюде, таких, как верблюжья узда, которая отличается от конской, мы пока не нашли.

Баран (бык)

– На некоторых изображениях можно увидеть всадников на животных, напоминающих лошадей, но с «бараньими» рогами? Существовали некие ездовые бараны?

– Вообще, у ряда кочевых племен существовала практика обучения детей верховой езде с помощью баранов. Но к экспонатам выставки она отношения не имеет. Изображения, о которых говорите вы, это так называемые синкретические животные. В мифологии народов, населявших эти земли часто баран, бык, козел и лошадь были довольно тесно связаны. К примеру, в погребениях пазарыкской культуры на Горном Алтае (к которой относится знаменитая мумия «алтайской принцессы») находили лошадей, замаскированных с помощью масок под горных козлов или оленей. Соответственно и при создании изображений к телу лошади иногда пририсовывали части тела других животных, создавая образ некоего универсального ездового животного, на котором передвигается то или иное божество или герой из мифов.

Лось

– Ездовые лоси для территории Урала и Сибири – это тоже синкретические животные из мифов, выдумка авторов фильма «Сердце Пармы» или исторический факт?

– Начнем с того, что известно много фактов приручения лосей и езды на них в той же Швеции, там даже в XVIII веке специальным указом запрещали въезжать на них в города, и раз дошло до таких мер, значит, это были не единичные эксцессы. На территории Сибири и Урала лосей жило не меньше, так что не вижу причин, почему местные жители не могли попытаться приспособить их для хозяйственных нужд. Более того, на одном из древнейших изображений всадника, найденных в нашем регионе (в Колыванском районе в могильнике Каменный мыс) это фигурка некоего божества, едущего на лосе. Да и уже в наше время, в сибирских деревнях, мне не раз встречались прирученные лосята, живущие вместе с коровами.

– А если говорить не о единичных случаях приручения, а о более или менее массовой практике использования лосей как ездовых животных или даже как боевой конницы – такие примеры в истории известны?

– Увы, наука про такие факты ничего не знает, ни на территории Сибири, ни за ее пределами. Это маловероятно еще и потому, что лось живет в зоне лесов, а конница возникает в степной зоне. Лошадь более или менее эффективна до южной границы тайги, а дальше на север их довольно быстро вытесняют лодки. Кстати, известно, что славяне и викинги любили украшать свои ладьи конскими головами, как бы проецируя на них свойства ездовых животных. Среди экспонатов нашей выставки лодки тоже представлены.

Олень

– Где в Сибири возникло оленеводство?

– Ученые до сих пор спорят об этом. Есть две версии – северная и южносибирская. Было бы неверным считать, что это животное обитает только в зоне тундры и северной части тайги. В частности, территория Юго-Западной Сибири тоже входила в ареал распространения северного оленя. Из этнографических источников мы знаем, что на Саянах те же тофалары вплоть до недавнего времени ездили на оленях. В Монголии известны так называемые оленные монголы, а это уже практически Центральная Азия. Поэтому окончательный ответ о месте зарождения оленеводства нам еще предстоит найти. Возможно, это произошло где-то у нас, между Алтаем и Саянами.

– Какое ездовое животное чаще встречается в мифах народов Сибири – лошадь или олень?

– Это смотря о какой территории идет речь. И, кстати, там еще третий претендент на лидерство есть – лось, о котором мы уже говорили. К примеру, мы привыкли к созвездию Большой Медведицы, но почти все сибирские народы видели на этом участке неба – Лося. Что касается географических факторов, они тоже проявляются по-разному. Вообще, чем дальше на юг, тем больше встречается изображений лошадей, а на север – наоборот, лошади становятся редкими, зато чаще моно увидеть изображения и фигурки оленей и лосей. И это вполне совпадает с ареалом распространения этих животных. Но есть еще один момент – поскольку для северных народов лошадь является, скорее, экзотикой, она часто становится ездовым животным именно для мифологических персонажей, чья особенность таким образом только подчеркивается.

Конь

– А одомашненных лошадей в Сибирь завезли или местные жители приручали их самостоятельно?

– Чтобы одомашнить лошадь «на месте», необходимо, чтобы в этом месте было достаточное количество ее диких сородичей. Во времена каменного века в Сибири дикие лошади жили, но, как известно, процесс одомашнивания этого животного протекал в более поздние эпохи. А к этому времени популяция диких лошадей в этих местах сохранилась разве что где-то на периферии. Известно, что уже в XIX веке Пржевальский открыл диких лошадей на территории Монголии. Так что, скорее всего, в Южную Сибирь (и тем более – в более северные регионы) лошадь снова попала уже в одомашненном состоянии. Еще одна характерная особенность – нет ни одной породы лошадей, имеющей западносибирское происхождение. Для восточной Сибири такой является якутская лошадь, представляющая собой интересный феномен адаптации к экстремальным условиям Севера. А для Новосибирской области таких примеров нет и это тоже говорит в пользу того, что лошадей сюда завозили уже в одомашненном состоянии.